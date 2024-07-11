Генерал Маломуж пояснив, чому терміни появи F-16 в Україні зашифровуються

Варіанти постачання та терміни появи F-16 в Україні зашифровуються, щоб ворог не зміг досягнути якоїсь конкретики.

Про це розповів генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері Еспресо.

"Є ряд політичних заяв про те, що F-16 будуть. Ці заяви не вказують конкретні терміни, а тим більше куди ці літаки будуть переміщатися, на які аеродроми. На цей момент противник має карти старих аеродромів, по яких постійно б’є. Він думає, що там ми змінили смуги, інженерні системи та координації для польотів F-16, тому і продовжуватиме постійно бити", - підкреслив генерал армії України.

Так, наприклад, низка політиків країн, які нам передають F-16, говорять про передавання цих літаків протягом від декількох тижнів до місяця.

"Росія не може кожного дня відстежувати всі формати, тим більше не знаючи логістики, яким чином та куди F-16 будуть доставлені, чи вони будуть частково розібрані, чи матимуть повнокровний вигляд, де будуть приховуватися, щоб не було загрози ударів ракетами по них", - зазначив генерал.

Саме тому недаються конкретні дати та напрямки, де F-16 будуть переміщатися.

"Швидше за все ворог не зможе досягнути якоїсь конкретики, аби нейтралізувати поставки цих літаків чи завдати ударів під час їхнього розміщення чи використання у бойовому порядку", - зауважив Микола Маломуж.

Тим часом у НАТО пояснили, чому так повільно передають Україні американські винищувачі.

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