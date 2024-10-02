Генерал-майор США порівняв потужність українських F-16 та російських сучасних літаків

Винищувачі, що отримала Україна, не можуть перевершити російські літаки.

Винищувачі F-16, які отримала Україна, вразливі до російської ППО та авіації, а також старі моделі, які є в наявності України не можуть конкурувати з найсучаснішими російськими літаками.

Про це сказав генерал-майор США у відставці Гордон "Скіп" Девіс, пише Business Insider.

За словами військового, який обіймав посаду заступника помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій, українські F-16 вже змінюють ситуацію, а з постачанням більшої кількості повітряних машин Україна зможе ще більше посилити свої позиції. До кінця 2024 року Київ має отримати близько двадцяти F-16. Проте ці літаки мають певні обмеження щодо дальності та вразливості.

За словами генерал-майора США, сучасні російські літаки, наприклад, Су-35С, Су-30СМ та МіГ-31 оснащені більш потужними радарами та ракетами, зокрема класу "повітря-повітря" Р-37М. Такі ракети перевершують українські AIM-120 за дальністю.

"Це створює загрозу для українських F-16, особливо в поєднанні з російськими системами ППО", - зазначає генерал-майор.

А F-16, що має Україна, хоча й отримали дещо модернізовані системи, все ще старіші порівняно з тими, що використовуються в інших країнах.

"Багато з них вже мають десятки років польотів, що робить їх менш надійними. Хоча літаки обладнані сучасними засобами електронної боротьби, вони все одно залишаються вразливими до російської наземної оборони та авіації. З огляду на характер війни, авіація не завжди може ефективно використовуватися через активні системи ППО обох сторін, що обмежує можливості для повітряних боїв. Хоча Росія поки що утримує свої передові літаки від інтенсивного використання, ситуація може змінитися будь-коли", - йдеться у коментарі військового США.

Тож потужність українських F-16 поки що обмежена через невелику кількість літаків, вузькі місця в навчанні та повільне постачання.

Союзники України, зокрема, Данія, Норвегія та Нідерланди, пообіцяли передати більше 85 літаків, проте цього недостатньо для досягнення повітряної переваги.

Попри обмеження, F-16 допоможуть Україні захищатися від атак безпілотників і ракет, а також забезпечать перший крок до зміцнення її повітряних сил у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, експерт порталу Defense Express Олег Катков зазначив раніше, що планувальні авіабомби JSOW, які США хочуть передати Україні, можуть бути модернізовані в повноцінну крилату ракету.

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