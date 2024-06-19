Генсек НАТО назвав умову скорішого завершення війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що посилення допомоги Україні з боку союзників значно наблизить закінчення російської агресії.

Про це він заявив у вівторок після зустрічі в Вашингтоні з держсекретарем США, передає Укрінформ.

"Війна Росії в Україні – це жорстока атака проти мирної демократичної нації. Цю війну підтримують Китай, Північна Корея та Іран. Вони хочуть побачити крах Сполучених Штатів. Вони хочуть побачити крах НАТО", - зазначив генсек Альянсу.

Він зазначив, що якщо російським агресорам вдасться це зробити в Україні, то для США та інших країн НАТО це буде великою проблемою, а загалом світ стане небезпечнішим.

"Тому наша підтримка України – не благодійність. Це в інтересах нашої безпеки", - підкреслив Столтенберг

Він додав, що всі цивілізовані країни прагнуть скорішого завершення російської агресії проти України.

"Чим сильніша наша підтримка, тим швидше закінчиться війна", - резюмував Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Sunday Times розповіли, як посередники наживаються на війні в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз планує виготовляти 2,5 млн снарядів на рік вже у 2025.

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