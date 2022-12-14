Генсек НАТО та голова МЗС Нідерландів обговорили посилення постачання зброї Україні

Сторони погодились у непохитності підтримки України
Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили необхідність подвоїти зусилля щодо постачання зброї Україні для захисту від російських агресорів.
Про зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі Хукстра повідомив у Twitter.
Він зазначив, що на зустрічі сторони погодились у непохитності підтримки України у її боротьбі з російськими агресорами.
«Говорили, наприклад, про нашу непохитну підтримку України та необхідність подвоїти зусилля щодо забезпечення України зброєю», — пише Хукстра.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пентагоні підтвердили передачу Україні систем Patriot.
Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак пообіцяв найближчим часом передати Україні нові системи ППО проти ракетних атак РФ.
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