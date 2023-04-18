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Генсек НАТО закликав країни Заходу збільшити військову допомогу Україні

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Генсек НАТО закликав країни Заходу збільшити військову допомогу Україні

Фото: Associated Press

Збільшення постачання зброї дозволить українським військовим провести успішний контрнаступ.

Країни НАТО разом з союзними державами повинні надавати Україні більше озброєння для прискорення звільнені українських земель від російських агресорів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує CNN.

"Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, постачання, які вже були надані Україні, але нам потрібно зробити ще більше", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що Україна повинна отримати ще більше озброєння. Генсек НАТО заявив, що це дозволить українським військовим провести успішний контрнаступ.

"Тому, що ми повинні забезпечити, щоб українці були в такому становищі, де вони могли пробивати російські лінії, а також через мінні поля, і бути в положенні, де вони могли звільняти, повертати територію", - заявив він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі не було знайдено доказів того, що Китай постачає свою зброю Росії для війни проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО готується до бойових дій на кордонах Альянсу і знову перетворюється на "військовий союз".

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Дата публікації
Перегляди
119
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