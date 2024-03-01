Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на ранок 1 березня 2024 року ЗСУ знищили 414 680 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 414 680 (+920) осіб,

танків - 6610 (+17) од,

бойових броньованих машин - 12582 (+30) од,

артилерійських систем - 10106 (+36) од,

РСЗВ - 1000 (+0) од,

засоби ППО - 691 (+1) од,

літаків - 345 (+3) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26),

крилаті ракети - 1912 (+0),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн -13206 (+54) од,

спеціальна техніка - 1611 (+10).

Як повідомлялося, напередодні, 29 лютого, ЗСУ знищили три ворожі бомбардувальники Су-34. Один - на сході України, два - на Авдіївському та Маріупольському напрямках.