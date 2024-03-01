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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 1 березня 2024-го знищено понад 414,6 тис.окупантів. / Фото: Associated Press

Оборонці "приземлили" три російських літаки.

Станом на ранок 1 березня 2024 року ЗСУ знищили 414 680 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: 

  • особового складу - близько 414 680 (+920) осіб,
  • танків - 6610 (+17) од,
  • бойових броньованих машин - 12582 (+30) од,
  • артилерійських систем - 10106 (+36) од,
  • РСЗВ - 1000 (+0) од,
  • засоби ППО - 691 (+1) од,
  • літаків - 345 (+3) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26),
  • крилаті ракети - 1912 (+0),
  • кораблі /катери - 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -13206 (+54) од,
  • спеціальна техніка - 1611 (+10).

Як повідомлялося, напередодні, 29 лютого, ЗСУ знищили три ворожі бомбардувальники Су-34. Один - на сході України, два - на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

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