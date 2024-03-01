Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Оборонці "приземлили" три російських літаки.
Станом на ранок 1 березня 2024 року ЗСУ знищили 414 680 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 414 680 (+920) осіб,
- танків - 6610 (+17) од,
- бойових броньованих машин - 12582 (+30) од,
- артилерійських систем - 10106 (+36) од,
- РСЗВ - 1000 (+0) од,
- засоби ППО - 691 (+1) од,
- літаків - 345 (+3) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26),
- крилаті ракети - 1912 (+0),
- кораблі /катери - 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн -13206 (+54) од,
- спеціальна техніка - 1611 (+10).
Як повідомлялося, напередодні, 29 лютого, ЗСУ знищили три ворожі бомбардувальники Су-34. Один - на сході України, два - на Авдіївському та Маріупольському напрямках.