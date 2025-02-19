"Герань-3" не стане для Росії "вундерваффе": експерт пояснив, як ППО збиватиме новий дрон

Новий тип дронів може потребувати більшої витрати ракетного озброєння для їхнього знищення, але українські Повітряні сили адаптуються до викликів і шукають більш економічно ефективні способи боротьби.

Реактивний дрон-камікадзе "Герань-3" не є новинкою для України, адже його удари фіксувалися ще минулого року.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, цей дрон – це фактично зменшена версія Shahed, яка має вдвічі меншу бойову частину, але здатна розвивати швидкість до 550-600 км/год. Водночас він наголосив, що навіть швидші повітряні цілі вже успішно знищувалися українськими силами ППО, зокрема зенітними установками та мобільними вогневими групами.

Жмайло зазначив, що новий тип дронів може потребувати більшої витрати ракетного озброєння для їхнього знищення, але українські Повітряні сили адаптуються до викликів і шукають більш економічно ефективні способи боротьби, наприклад, використовуючи зенітні засоби.

"Це ще один виклик для нас, але ця зброя не стане для росіян якимось чарівним "вундерваффе", яке суттєво змінить баланс сил на їхню користь", – підкреслив він.

Нагадаємо, Російська Федерація збільшує виробництво БПЛА та тестує нові технології супутникового управління. Нещодавно окупанти вперше застосували супутниково-керований дрон у бою.