Голова ОП закликав Ізраїль дозволити Україні використовувати свою зброю проти іранських безпілотників

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак закликав владу Ізраїля дозволити Україні використовувати свою оборонну зброю проти безпілотників іранського виробництва.

Про це він заявив під час спілкування з ізраїльськими журналістами, пише Інтерфакс-Україна.

"Жодна країна, окрім Ізраїлю, не має можливостей, які потрібні Україні для самооборони ... Це обладнання використовуватимуть в Україні проти іранської зброї", - сказав він.

Єрмак заявив, що Ізраїль та Україна мають спільного ворога, тому в Києві не розуміють, чому ізраїльський уряд не хоче допомогти в боротьбі з іранськими дронами.

Крім того, Єрмак закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу "висловити свою підтримку Україні" та сказав, що очікує візиту голови уряду.

Також голова Офісу президента охарактеризував Ізраїль як "найбільш нейтральну країну серед країн, що мають добрі відносини з Україною".

Єрмак закликав владу Ізраїлю засудити нападки диктатора Путіна на єврейську спадщину президента Володимира Зеленського. "Як людина, у якої батько єврей, я не можу зрозуміти, чому Ізраїль не реагує", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems завершила розробку новітнього комплексу-перехоплювача Sky Sonic, призначеного для знищення гіперзвукових ракет.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Андрій Крамаров спрогнозував, чи надасть Ізраїль Україні танки Merkava.

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