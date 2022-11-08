Голова Пентагону обговорив з міністром оборони Італії постачання ППО в Україну

Міністри також обговорили нарощування співпраці у сфері допомоги Україні

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто військову підтримку України, зокрема темою розмови стало постачання ППО.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посилання на пресслужбу Пентагону.

Під час розмови міністри обговорили тісні стосунки між країнами у оборонній сфері, а також нарощування співпраці у сфері допомоги Україні, включно з постачанням ППО.

Ллойд Остін подякував новому міністру оборони Італії, який обіцяє продовжувати безпекову підтримку України, яка захищається від російської агресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступає за продовження військової допомоги Україні у боротьбі проти РФ.

Також вона запевняла, що Україна може розраховувати на підтримку нового італійського уряду.

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