Готуємося до завтрашнього "Рамштайну": Зеленський повідомив, яку зброю отримала Україна від низки союзників

Президент держави Володимир Зеленський повідомив про одразу кілька потужних рішень партнерів у посиленні оборони України. Передусім він зазначив пакети військової допомоги для посилення нашої артилерії.

Про це український президент повідомив у традиційному відеозвернення у четвер, 19 січня.

Глава держави висловив вдячність країнам та їхнім лідерам за ухвалення таких рішень.

"Дякую Естонії за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги. За гаубиці та боєприпаси. Дякую Швеції за новий військовий пакет. За NLAW, "Арчери" і БМП", – сказав він.

Також Зеленський відзначив допомогу Данії і подякував за ухвалення рішення щодо "Цезарів" для ЗСУ.

"Я дякую Литві за новий військовий пакет. За зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили", – зазначив він.

Президент нагадав про восьму зустріч міністрів оборони понад 50 країн 20 січня у Рамштайні.

"Очікуємо сильних рішень. Очікуємо потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів", – додав він.

Нагадаємо, що восьми "Рамштайн" відбудеться 20 січня. Україна очікує на збільшення поставок важкого озброєння від партнерів.

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