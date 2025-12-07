Gripen для України: чи може Вашингтон сказати “стоп”

JAS 39 Gripen / © defence-ua.com

Реклама

Останні події на ринках Південної Америки показали, що експорт шведських винищувачів JAS 39 Gripen може залежати не лише від позиції виробника Saab, а й від політики США. Це важливо й для України, яка планує придбати 100–150 таких літаків.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Південна Америка як індикатор ризиків

Перу, яке до зміни уряду майже погодило закупівлю Gripen, несподівано відмовилося від угоди та оголосило про перехід на американські F-16. Формальне пояснення – прагнення посилити стратегічні зв’язки зі США.

Реклама

У Колумбії вже укладений контракт на закупівлю Gripen несподівано опинився у центрі корупційного скандалу. Додатково ситуацію ускладнює різка критика адміністрації США на адресу країни, що знижує ймовірність того, що Вашингтон дасть дозвіл на експорт компонентів, необхідних для виробництва літаків.

Чому Gripen залежить від дозволу США

Хоча Gripen є шведським винищувачем, він містить ключові американські компоненти — насамперед двигун General Electric F414. Через це постачання літака підпадає під регулювання ITAR (американські правила міжнародної торгівлі зброєю).



Тож США фактично мають право заблокувати будь-яку угоду, пов’язану з Gripen, якщо вважатимуть це політично недоцільним.

Ризики для інших країн

Бразилія, найбільший оператор Gripen у регіоні, також залишається у зоні ризику: минулого року Мін’юст США відновив розслідування закупівлі винищувачів ще 2014 року, коли угода вже була предметом гучних скандалів.

Реклама

Паралельно США активно стримують вихід конкурентів на ринок Південної Америки. Раніше Вашингтон фактично заблокував продаж Аргентині китайських JF-17, просунувши замість них використані F-16.

Що це означає для України

У нинішній геополітичній ситуації не виключено, що США можуть вирішувати питання про продаж Gripen Україні, виходячи зі своїх пріоритетів, а не лише з потреб Києва чи позиції Швеції.

Блокування може відбутися у різних формах:

формальна заборона експорту американських компонентів;

затягування постачання двигунів F414;

штучне збільшення вартості комплектуючих;

політичні або корупційні звинувачення, які створять привід для призупинення угоди.

Подібні затримки вже переживає Індія, яка чекає на двигуни F414 для свого винищувача Tejas.

Реклама

До чого готуватися Україні

Зважаючи на політичні сигнали та досвід Південної Америки, Україна має врахувати можливу залежність закупівлі Gripen від рішень Вашингтону та шукати варіанти мінімізації ризиків — від політичної роботи до оцінки альтернативних платформ та постачальників ключових компонентів.

Нагадаємо, Стокгольм обговорює потенційний контракт, який передбачає постачання Україні до 120 сучасних шведських винищувачів Gripen E.

Зараз Швеція може оперативно надати близько 10 літаків версії Gripen C/D, що вже перебувають на озброєнні. Новіші ж Gripen E мають значно вищі характеристики.