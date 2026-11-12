Gripen проти "Шахедів" і "Гераней": чим винищувач "полюватиме" на російські дрони в Україні

Шведський винищувач Gripen / © Associated Press

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Вже на початку 2027 року Україна може отримати шведські винищувачі JAS 39 Gripen, які планують залучити до «полювання» на російські дрони. Експерти пояснили особливості гарматного та ракетного озброєння цих літаків, яким вони могли б збивати ворожі БпЛА.

Про це йдеться у статті Defense Express.

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Винищувачі Gripen, які можуть з’явитися на озброєнні України, планують застосовувати, зокрема, для збиття російських безпілотників — «Гераней», «Шахедів» та інших. Тож автор публікації порівняв озброєння шведських винищувачів із арсеналом F-16, які разом з іншими західними літаками вже продемонстрували високу ефективність у боротьбі з російськими дронами.

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Одним із ключових засобів для знищення безпілотників є гарматне озброєння. Gripen оснащений 27-міліметровою одноствольною гарматою Mauser BK-27 зі скорострільністю близько 1700 пострілів на хвилину.

Для порівняння, F-16 має 20-міліметрову шестиствольну гармату M61A1 Vulcan, яка здатна здійснювати до 6000 пострілів на хвилину. Водночас снаряди шведської гармати більші та потужніші, тому для ураження однієї повітряної цілі може знадобитися менше влучань.

Що стосується ракетного озброєння, то Gripen може застосовувати ракети класу «повітря-повітря» малої та середньої дальності AIM-9 та AIM-120, які є стандартним озброєнням для багатьох західних винищувачів.

Крім того, шведський літак може використовувати ракети малої дальності Iris-T. Серед українських F-16 наразі такими боєприпасами можуть бути озброєні лише норвезькі борти, які обіцяли передати Україні, однак інформації про їхнє фактичне надходження поки немає.

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Зазначається, що це «звичні» засоби, вартість яких становить від сотень тисяч до кількох мільйонів доларів. У багатьох випадках вони значно дорожчі за безпілотник, який призначені знищити. Попри переваги такого підходу в окремих ситуаціях, зокрема з погляду Повітряних сил США, економічно це далеко не найвигідніший спосіб боротьби з БпЛА.

Саме тому для F-16 адаптували 70-міліметрові високоточні ракети APKWS із лазерним наведенням та їхні аналоги. Проте тут є важливий нюанс: наразі таке озброєння не інтегроване на Gripen, хоча відповідні плани існують.

Водночас JAS 39, на відміну від американського F-16, має у своєму арсеналі далекобійні ракети Meteor. Однак використовувати такі боєприпаси для знищення дронів економічно недоцільно. Значно більше вони підходять для протидії авіації противника, зокрема літакам, які можуть бути носіями КАБів.

Таким чином, винищувачі Gripen мають широкий спектр озброєння класу «повітря-повітря», яке може застосовуватися для боротьби з російськими дронами. Крім того, JAS 39 здатний завдавати ударів по наземних цілях, а нещодавно до його арсеналу також додалися ракети Taurus.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що перші шведські винищувачі Gripen мають надійти до України вже в січні-лютому 2027 року. Ці літаки планують залучити до системи ППО, зокрема для збиття російських «Шахедів». Також президент наголосив на потребі в додатковому озброєнні та нових партіях винищувачів F-16.

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