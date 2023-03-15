Група сенаторів від обох партій вимагає від Пентагона відповіді, як відправити літаки F-16 в Україну — Politico

Сенатори написали, що російська агресія проти України зараз перебуває на критичному етапі, тому важливо посилити обороноздатність українських військових.

Група сенаторів від обох партій вимагає від Пентагону додаткової інформації про те, що буде потрібно, щоб відправити літаки F-16 в Україну.

Про це пише видання Politico.

У листі до міністра оборони США Ллойда Остіна група з восьми сенаторів вимагає надати інформацію, щодо необхідності тих чи інших дій для вирішення питання про відправку F-16 в Україну, оскільки найвищі посадовці адміністрації президента, починаючи від Джо Байдена, відповідали відмовою на заклики обох партій відправити винищувачі американського виробництва українцям.

Війна між Росією та Україною «зараз перебуває на критичному етапі», написали сенатори, стверджуючи, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває другий рік.

"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що Сполученим Штатам необхідно ретельно подумати над наданням Україні літаків F-16», це може змінити правила гри на полі бою", - написали сенатори.

Лист був ініційований сенатором Марком Келлі, від штату Аризона.

Сенатори попросили голову Пентагона надати їм до кінця тижня оцінки низки факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Зокрема, сенатори у листі запитали, наскільки високо українські посадовці ставлять винищувачі, коли надсилають запити на озброєння, і які літаки можна передати F-16 у разі схвалення — ті, що щойно виготовлені, чи з наявних запасів. Вони також запитали оцінку військових щодо впливу F-16 на війну і як швидко українських пілотів можна буде навчити літати на літаках.

Сенатори привітали повідомлення про те, що двоє українських пілотів прибули до США для оцінки навичок винищувачів на базі національної гвардії Морріс у Тусоні, у рідному штаті Келлі, що вони назвали «критично важливим кроком у оцінці» їхньої готовності літати на F-16.

Під листом також підписалися демократи Теммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико та Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Мурковскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд з Північної Кароліни.

Двопартійні зусилля переконати адміністрацію Байдена надіслати F-16 або сприяти відправці їх в Україну іншим країнам були підкріплені оцінками генерала Крістофера Каволі, головного командувача США та НАТО в Європі. Минулого місяця Каволі сказав законодавцям на Мюнхенській конференції з безпеки, що надсилання сучасної зброї, включаючи F-16 і ракети великої дальності, може допомогти зміцнити оборону України.

Але високопоставлені цивільні посадовці, включаючи Байдена та радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, кажуть, що винищувачі не є нагальною потребою на полі бою порівняно з іншими засобами.

Керівник Пентагону з питань політики Колін Кал також захистив позицію адміністрації, заявивши минулого місяця Комітету Палати представників у справах збройних сил, що найоптимістичніші терміни поставки старих F-16 становлять приблизно 18 місяців, тоді як виробництво нових літаків може тривати від трьох до шести років.

"Це є пріоритетом для українців, але це не один із трьох їхніх головних пріоритетів, їхні головні пріоритети — це системи протиповітряної оборони, артилерія, а також бронетехніка", — сказав Кал.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США перевіряють навички українських пілотів для ймовірного навчання на F-16.

Крім того, конгресмен США Майкл МакКол, голова Комітету Палати представників у закордонних справах, під час візиту до столиці України заявив, що у Вашингтоні зміщується імпульс у бік надсилання ракет далекого радіусу дії та винищувачів, яких хоче Київ, оскільки він бореться з вторгненням Росії.

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