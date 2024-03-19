"Хабарі не допоможуть": в "Азові" запропонували відправити по ухилянтів бойові бригади

В "Азові" впевнені, що бойовим бригадам вдасться мобілізувати молодих людей, які зараз необхідні на фронті.

В "Азові" вважають, що мобілізацію можна пришвидшити, якщо замість ТЦК та СП залучити бойові бригади.

Із такою ініціативою виступив заступник командира бригади "Азов" із позивним "Мольфар".

"Єдиний надійний спосіб пришвидшення мобілізації, це дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням. Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів. Бійці бригади значно більше зацікавлені в поповненні бригади, тому хабарі не допоможуть", - вважає він.

За його припущеннями, такі бойові бригади можуть лише за тиждень мобілізувати до сотні чоловіків.

"Якщо це завдання поставити бригадній роті розвідки, то з рівнем підготовки, досвідом і оснащення, яке в них є, буде десь сотня в тиждень, і це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів, які служать в ТЦК", - підкреслив "Мольфар".

Нагадаємо, штурмовики ЗСУ жорстко висловилися про ухилянтів.

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