Характеристики ракетного комплексу SAMP/T: військовий експерт порівняв ЗРК з Patriot

Одна з важливих характеристик SAMP/T - перехоплення ракет на наднизьких висотах.

Зенітний ракетний комплекс SAMP/T допоможе Україні захиститися від ударів ворожими балістичними ракетами.

Про це сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Експерт також надав більш детальні характеристики ЗРК SAMP/T та пояснив, у чому різниця між цими комплексами та системами ППО Patriot.

"ЗРК SAMP/T можна порівнювати з Patriot. Єдина відміна SAMP/T у тому, що в реальних бойових умовах цей комплекс поки не використовувався. А ЗРК Patriot має багату історію використання саме в бойових умовах", - зазначив експерт.

Він додав, що щодо деяких характеристик SAMP/T навіть кращий комплекс за Patriot.

"SAMP/T перехоплює ракетну зброю на наднизьких висотах. Рекордне перехоплення ракети становило 5 метрів. SAMP/T може перехоплювати ракету, яка рухається зі швидкістю понад 3 тис. км/год.", - додав Коваленко.

Він надав ще одну важливу перевагу SAMP/T.

"SAMP/T проєктувалися як протибалістичні комплекси. Перехоплення саме балістичної ракети - це дуже складна справа для ЗРК", - додав експерт.

Додамо, що у США завершують плани щодо відправлення системи ППО Patriot до України.

Раніше українські ексепрти розповідали, чи може РФ знищити комплекс Patriot.

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