"Герань-4" з ракетами Р-60: що відомо про новий дрон-вбивцю РФ (фото)

Реактивні дрони РФ / Фото ілюстративне / © tsn.ua

Сили оборони України збили новітній тип російського реактивного БпЛА — «Герань-4». Головною особливістю знахідки стала наявність пускової установки та авіаційної ракети ближнього радіусу дії Р-60, що фактично робить дрон загрозою не лише для наземних цілей, а й для української авіації чи вертольотів.

Про це повідомляють оператори 413-го батальйону «Рейд».

Експерти зазначають, що поява «Герані-4» вносить плутанину в класифікацію ворожих безпілотників. Наразі відомо про три типи реактивних апаратів ворога: «Герань-3» (реактивний «Шахед»), «Герань-5» (ракето-дрон) і тепер — «Герань-4».

Технологічний стрибок: чим «Герань-4» небезпечніша за попередників

Нова модифікація є глибокою модернізацією третьої версії. Основні зміни торкнулися швидкості та двигуна:

крейсерська швидкість зросла до 500 км/год (проти 350 км/год у «Герані-3»). Це значно ускладнює перехоплення дрона мобільними вогневими групами та навіть зенітними FPV-дронами;

дрон отримав удвічі потужнішу силову установку та оновлений корпус, що дозволило збільшити дальність польоту до 850 км;

злітна маса становить 450 кг, з яких 50 кг — бойова частина. Окрім самостійного польоту, передбачена можливість підвіски БпЛА під штурмовики Су-25.

Чому ракета Р-60 на дроні — це виклик

Підвіска ракети Р-60 (класу «повітря — повітря») на БпЛА свідчить про спроби РФ створити платформу, яка зможе відганяти українські винищувачі або збивати наші вертольоти та дрони-перехоплювачі в автоматичному чи напівавтоматичному режимі.

Прогнози на майбутнє

Наразі реактивні «Герані» використовуються ворогом обмежено, ймовірно, триває етап випробувань у бойових умовах. Однак аналітики попереджають про масштабування: вже наступної зими (2026/2027 рр.) ворог може перейти до масованого застосування цих апаратів як дешевої заміни дорогим крилатим ракетам.

Україна не стоїть на місці. Наші аналоги — ракето-дрони «Паляниця» і «Барс» — уже демонструють свою ефективність, що дозволяє ЗСУ нав’язувати власну ініціативу в цих технологічних перегонах.

Нагадаємо, раніше фахівці пояснювали низький відсоток збиття балістичних ракет під час російської атаки в ніч проти 13 січня. Йшлося про те, що ворог цілеспрямовано обирав для ударів регіони, які не захищені потужними західними зенітно-ракетними комплексами.