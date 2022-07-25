HIMARS змінять правила гри: Буданов зазначив, що ЗСУ знають, як застосувати далекобійні боєприпаси

Поява в Україні першої з дюжини американських систем залпового вогню високої точності, відомої як HIMARS, уже змінила правила гри, заявили солдати цього тижня.

Про це пише Washington Post із посиланням на главу ГУР МО України Кирила Буданова.

HIMARS виявилися настільки ефективними, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командирам розставляти їх за пріоритетом для націлювання. Москва сподівається використати безпілотники — ймовірно, куплені в Ірану, за словами офіційних осіб США — щоб знайти та знищити HIMARS. Росія вже заявила про ураження щонайменше чотирьох систем озброєння.

Але "ми не втратили жодного HIMARS, незважаючи на те, що заявляли росіяни", — сказав в інтерв’ю начальник української військової розвідки Кирило Буданов.

Після нещодавнього удару HIMARS по ворожому складу боєприпасів в Ізюмі, розташованому на південний схід від другого за величиною міста України Харкова, російські обстрілів стало "у 10 разів менше", ніж раніше, сказав Богдан Дмитрук, командир батальйону 93-ї механізованої бригади України.

Тим не менш, адміністрація Байдена повільно розподіляла ракетні системи, спостерігаючи за тим, як українці з ними дають раду і як росіяни відповідають. Для бійців на землі це не має сенсу у вирішальний момент війни.

Як зазначив Буданов, найдалекобійнішою системою, яка зараз перебуває в арсеналі України, є "Точка-У", система радянських часів з максимальною дальністю близько 75 миль, але їх залишилося дуже мало. Але поки що, сказав він, в Україні є HIMARS.

"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми будемо використовувати їх. І росіяни знають, що у будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець",— сказав керівник української розвідки.

Нагадаємо, США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них.

Як повідомлялося, на Чернігівщині прикордонники виявили черговий схрон зі зброєю окупантів.

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