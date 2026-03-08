ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Зброя
214
Головна перевага українських дронів: експерт пояснив зацікавленість США

Високотехнологічні дрони, якими можуть дуже пишатися американці, містять зайві компоненти, які або обмежують роботу, або здорожчують простий засіб ураження.

Богдан Скаврон
Війна дронів

Війна з використанням дронів / © ТСН

Українські дрони мають велику перевагу над будь-якими іншими, навіть високотехнологічними аналогами, оскільки вони пройшли випробування в умовах війни.

На цьому наголосив військовий експерт Іван Тимочко в коментарі телеканалу «Київ24».

«Українські дрони — це дітище війни… Все, що в надлишку на якомусь з дронів, яким навіть можуть дуже пишатися американці, у нас його немає, тому що воно або є зайвим, або обмежує роботу, або здорожчує засіб ураження невідповідно до його потенціалу», — зауважив він.

Тимочко додав, що Україна також має перевагу у фахівцях — операторах, які ними можуть керувати дронами і воювати ними в умовах не тотальної переваги, а навпаки, в умовах оборони, коли ресурс значно менший, ніж ресурс противника.

«Звичайно, до нас будуть звертатися, оскільки вони [американці] зараз тільки вчаться воювати з іранськими, російськими дронами, тоді як ми вже з ними маємо великий досвід боротьби», — пояснив експерт зацікавленість США українськими дронами.

Нагадаємо, у сюжеті телеканалу Fox News про військову операцію США в Ірані українські дрони-перехоплювачі помилково показали як новітню американську технологію.

Українські дрони на Близькому Сході: що відомо

Україна навчатиме країни Перської затоки збивати іранські дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».

У розмові з Bloomberg він заявляв, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід.

Зеленський визнав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.

