Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
2 хв

Головні цілі для ракет Tomahawk: куди насамперед повинні ударити ЗСУ — експерт

Столиця держави-агресорки повинна відчути силу американських крилатих ракет

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ракети Tomahawk

Ракети Tomahawk / © Associated Press

Якщо Україна врешті отримає американські крилаті ракети Tomahawk, а Кремль і надалі відкидатиме мирні переговори, то удару цією зброєю варто було б завдати саме по «центру ухвалення рішень».

Таку думку висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в коментарі «24 каналу».

Щоправда, експерт припускає, що адміністрація Трампа під час постачання «Томагавків» поставить умову, яка виключатиме завдання ударів по Кремлю.

Однак Чаленко вважає, що столиця держави-агресорки повинна відчути силу американських крилатих ракет, тому удари можуть бути націлені на енергетичні об’єкти Москви.

«Росія погрожує нам блекаутом. Але тоді ми зробимо блекаут Москви. Є різний інструментарій, який ми навіть вже запускаємо, — зазначив він.

Окрім того, за його словами, на території РФ є й інші цілі для «Томагавків». Зокрема, це можуть бути заводи з виробництва «Шахедів», які тероризують мирні міста України.

Також під ударом американських ракет може опинитися так званий «Ямальський хрест», де сходиться майже 20 російських газопроводів.

Раніше президент РФ Володимир Путін у своєму пропагандистському виступі перед росіянами запевнив, що протиповітряна оборона держави-агресорки впорається з американськими ракетами Tomahawk.

Нагадаємо, Москва намагається відрадити президента США Дональда Трампа від надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, здатних вражати цілі глибоко на території держави-агресорки.

Кожна ракета Tomahawk здатна бути носієм ядерного заряду, що є однією з головних причин паніки російського президента Володимира Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
279
