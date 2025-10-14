Як один Tomahawk від Трампа може змінити перебіг війни: подробиці від експерта

Tomahawk / © Getty Images

Позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні кардинально змінилася, і зараз між Києвом та Вашингтоном тривають серйозні переговори щодо надання далекобійної зброї. Рішення «висить у повітрі», і навіть один американський Tomahawk може «прорвати греблю» та запустити потік сотень ракет від європейських союзників.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю для OBOZ.ua.

За словами Огризка, не варто звертати увагу на дрібні реверанси Трампа в бік Путіна, оскільки головне — це очевидна зміна його загальної позиції. Якщо раніше американський президент шукав варіанти «домовитись», то тепер він перейшов до мови сили.

«Раніше Трамп обіцяв якісь перспективи, шукав варіанти. Тепер, схоже, зрозумів: улесливість — не той тип зброї. Є зброя справжня. Якщо Путін цього не збагне — тоді в дію піде інша логіка: не хочеш по-доброму, отримаєш по-злому», — пояснює дипломат.

Доказом серйозності намірів є те, що Зеленський і Трамп спілкуються ледь не щотижня, обговорюючи ключову тему — далекобійну зброю.

Ефект доміно: чому один Tomahawk важливіший за сотню

Ексміністр переконаний, що надання навіть символічної кількості американських далекобійних ракет стане сигналом для всієї Європи. Насамперед, для Німеччини, яка досі зволікає з передачею ракет TAURUS.

«Уявімо: завтра в нас з’явиться один Tomahawk. Один, не двісті. Але післязавтра — вже німецький TAURUS. Бо нині Берлін тримає паузу лише тому, що не має на що послатися. Як тільки США дадуть перший сигнал — греблю прорве. І тоді підуть десятки, сотні ракет. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті», — наголосив Огризко.

Водночас головною загрозою залишається нерішучість самого Трампа, який, попри жорстку риторику, все ще каже: «Може, я ще раз маю поговорити з Путіним». На думку Огризка, це створює для російського диктатора вікно можливостей.

Путін може спробувати вкотре «обдурити» Трампа, затягнувши час обіцянками, або запропонувати спокусливі для нього ідеї, наприклад, переговори про ядерне роззброєння, щоб відвернути увагу від України.

«Саме тому нам треба постійно, з усіх боків і через друзів в Європі, прямо і наполегливо доводити до Трампа: не вестися на обман Путіна», — підсумував Огризко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп представив свою зовнішньополітичну доктрину «мир через силу». На прикладі врегулювання в Газі він пояснив свій підхід: спочатку максимальне застосування військової сили для демонстрації «безглуздості подальшої війни», а потім — формування широкої міжнародної коаліції для укладання угоди.

Для України, як пише The Times, це може означати надання далекобійних ракет Tomahawk, що Трамп уже обговорював із Зеленським, а також посилення міжнародного тиску на Росію для примусу до миру.