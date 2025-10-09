Як старі F-16 стали "робочою конячкою" ЗСУ: подробиці від генерала США

F-16 у Румунії / © Associated Press

Невеликий парк старих винищувачів F-16 виконує до 80% всіх бойових вильотів Повітряних сил України, ставши «живою лабораторією» для союзників. Один з українських пілотів з позивним «АБ» розповів американським експертам про переваги літаків, головні виклики в небі та те, що потрібно для повної переваги над ворогом.

Про це пише генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід А. Дептула для Air and Space Forces.

За словами «АБ», перехід з радянських МіГ-29 на F-16 кардинально змінив ситуацію. Українські пілоти отримали значно кращу ситуаційну обізнаність, потужніші РЛС та вищу точність ударів. Це дозволило ефективніше перехоплювати російські крилаті ракети та дрони. Попри те, що Україна отримала старі модифікації літаків (Block 10 і Block 15), вони довели свою надійність та ефективність.

Водночас пілот наголосив на головній загрозі, з якою доводиться стикатися щодня, — посиленні російських засобів радіоелектронної боротьби. Постійні перешкоди, спуфінг та глушіння змушують українські екіпажі шукати нові шляхи протидії, адже домінування в електромагнітному спектрі стає вирішальним фактором у повітряних боях.

Через обмежений доступ до американських інструкторів та відсутність стандартних навчальних програм українські пілоти та техніки розробили власні унікальні тактики та процедури. Вони активно застосовують принцип гнучкого бойового застосування (ACE), постійно переміщуючись між розосередженими аеродромами та діючи з мінімальною інфраструктурою.

Ця тактика довела свою ефективність: попри майже чотири роки боїв, жодна з українських авіабаз не була повністю виведена з ладу.

Наприкінці розмови пілот «АБ» подякував американському народові за підтримку, але наголосив, що війна далека від завершення. На питання, що могло б суттєво підвищити ефективність Повітряних сил, він відповів прямо: «F-16 Block 70 і більше ракет. Є багато цілей, які потрібно збити».

Унікальний досвід України є безцінним для Заходу. Проте будь-яка затримка у постачанні сучасних літаків, систем РЕБ та боєприпасів дає Росії час на адаптацію, що створює загрозу не лише для Києва, а й для безпеки всього Альянсу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що для гарантування безпеки державі потрібно більше літаків, і вона потребує «реальної» допомоги від партнерів.