Пентагон стурбований рівнем запасів наступального озброєння американської армії на тлі значних витрат під час бойових дій проти Ірану, які поки не наближаються до завершення. У відомстві тривають внутрішні дискусії щодо шляхів підвищення боєздатності в умовах інтенсивного використання ракет і боєприпасів.

Про це пише Defence Express.

Зокрема, за даними The Washington Post, протягом чотирьох тижнів війни США випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk, що становить у середньому близько 30 запусків на добу.

У зв’язку з такими темпами витрат у Пентагоні дедалі частіше оцінюють, як це вплине не лише на операцію «Епічна лють» в Ірані, а й на потенційні майбутні військові кампанії США.

Загалом чиновники оцінюють запаси цих ракет як «тривожно низькі». Водночас ключовими залишаються два питання: скільки саме ракет було у США до початку бойових дій і які нині темпи їх виробництва.

Оскільки точні дані не розголошуються, оцінки різняться — від приблизно 3000–3100 до 4000–4500 ракет Tomahawk.

Таким чином, навіть за оптимістичними підрахунками, менш ніж за місяць США могли використати близько п’ятої частини свого арсеналу.

Аналітики зазначають, що за збереження високих темпів застосування запаси можуть вичерпатися вже за кілька місяців.

Водночас слід враховувати, що інтенсивність ударів не є рівномірною: найбільші витрати припадають на початкові етапи кампанії, після чого темпи можуть знижуватися.

Попри це, експерти припускають, що за 3–6 місяців активних бойових дій США ризикують суттєво виснажити запаси далекобійних крилатих ракет.

Окреме питання викликають виробничі можливості компанії Raytheon. Останніми роками обсяги виробництва були обмеженими: 68 ракет у 2023 році, 34 — у 2024-му, а також заплановані 22 і 57 одиниць у 2025 та 2026 роках відповідно.

Водночас, за даними аналітика Колбі Бадхвара, компанія потенційно здатна виробляти до 600 ракет Tomahawk на рік.

Раніше повідомлялося, що війна між Сполученими Штатами та Іраном, яка триває вже четвертий тиждень, викликає дедалі більше занепокоєння у вищому керівництві Пентагону.

Ми раніше інформували, що крилаті ракети BGM-109 Tomahawk, які вважаються одним із ключових ударних засобів США, дедалі частіше фігурують у повідомленнях про можливі відмови та нерозірвані боєголовки.