Як захистити українські міста від "Шахедів": авіаексперт каже, що є дешевий і ефективний спосіб

Україна застосовує сучасні дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників Шахед. І вже є 6-8 розробок таких дронів-перехоплювачів.

Про це повідомив експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі Київ24.

За його словами це найекономніший варіант захисту, адже вартість збиття дрона за допомогою ракет є надто високою і виснажує ресурси країни.

«Шахед» коштує від 150 до 200 тисяч доларів. Проте зараз у Росії змінили виробництво: частину комплектуючих постачає Китай, що значно знизило вартість самих дронів — до 50-80 тисяч доларів. Відповідно збивати їх дорогими ракетами економічно невигідно.

Українські дрони-перехоплювачі, за словами Криволапа, коштують усього 15-20 доларів і запускаються з землі. Вони піднімаються на потрібну висоту, де перебувають ворожі Шахед, і знищують їх різними способами: або тараном, або підривом на близькій відстані. Ці перехоплювачі оснащені різними системами наведення — інфрачервоним, тепловізійним, FPV тощо.

Використання таких дешевих і технологічних рішень дозволяє Україні ефективно протистояти повітряній загрозі, зберігаючи бюджет і ресурси для інших напрямків оборони.

Нагадаємо, за словами Павла Нарожного, Україна потребує значно більше озброєння, ніж може отримати чи виробити власними силами.

Нині в українській армії перебувають близько мільйона людей, на чию зарплату з бюджету щорічно спрямовується приблизно 500–600 мільярдів гривень. Однак на забезпечення армії зброєю коштів відчутно бракує.

Нарожний акцентував, що фронт гостро потребує артилерійських боєприпасів. Україна звертається до союзників із запитом на 3,5–4 мільйони снарядів, але фактично отримує близько 2 мільйонів на рік. Це вдвічі менше від потреб.

Крім снарядів, на фронті критично не вистачає FPV-дронів — як короткого, так і великого радіусу дії. Особливо Україна програє Росії за кількістю оптоволоконних дронів.