ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
2 хв

Як знищити ракетоносці дальньої авіації РФ: експерт пояснив можливості

Одним із інструментів для протидії російській дальній авіації могли би бути ЗРК С-200.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російський бомбардувальник Ту-95МС

Російський бомбардувальник Ту-95МС

Проведена у червні 2025 року українськими спецслужбами операція «Павутина» наразі була єдиним успішним ударом по літаках стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні.

Однак військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь Іван Киричевський вважає, що існують можливості атакувати російські ракетоносці не тільки на аеродромах, але й у повітрі.

Зокрема, він згадав, що 2018 року йшлося про можливе відновлення в арсеналі ЗСУ гігантських ЗРК С-200 як інструменту для протидії російській дальній авіації.

«Протягом 2023-2024 року це було реалізовано, незалежно від того, де ми взяли ті самі С-200. В теорії, серед країн НАТО такі ЗРК мали дві країни — Болгарія та Польща, і якраз у останньої С-200 кудись „випарувались“ в 2023 році», — зазначив експерт.

Окрім того, Іван Киричевський нагадав про надпотужні зенітні ракети CIM-10 Bomarc, які у 1959-1972 роках були на озброєнні армій США та Канади і в одній з версій мали дальність до 800 кілометрів.

За його словами, ці далекобійні зенітні ракети були призначені саме для перехоплення радянських бомбардувальників Ту-95 на особливо великій відстані.

«Технології зразка 1950-1960-хх років не дозволяли точно влучити у повітряну ціль на дистанції в кількасот кілометрів, то кожна така зенітна ракета споряджалась ядерною боєголовкою на 7-10 кілотонн», — зазначив експерт.

Однак, як пояснив Киричевський, епоха вільно падаючих атомних бомб закінчилася і Радянський Союз перейшов на міжконтинентальні ядерні ракети, яким для удару по США бомбардувальник не потрібен, тож американці відмовилися від цієї зброї.

«Цілком ймовірно, що наша воєнна машина перебуває в пошуку асиметричного рішення, яке принесе нові втрати російським ракетоносіям», — припустив він.

Нагадаємо, російська терористична армія під час останнього повітряного удару по Україні застосувала ракети, виготовлені уже цього року. Використання ракет «із конвеєра» може свідчити про виснаження запасів цього озброєння у держави-агресорки.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie