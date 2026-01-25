Як знищити ракетоносці дальньої авіації РФ: експерт пояснив можливості

Російський бомбардувальник Ту-95МС

Проведена у червні 2025 року українськими спецслужбами операція «Павутина» наразі була єдиним успішним ударом по літаках стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні.

Однак військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь Іван Киричевський вважає, що існують можливості атакувати російські ракетоносці не тільки на аеродромах, але й у повітрі.

Зокрема, він згадав, що 2018 року йшлося про можливе відновлення в арсеналі ЗСУ гігантських ЗРК С-200 як інструменту для протидії російській дальній авіації.

«Протягом 2023-2024 року це було реалізовано, незалежно від того, де ми взяли ті самі С-200. В теорії, серед країн НАТО такі ЗРК мали дві країни — Болгарія та Польща, і якраз у останньої С-200 кудись „випарувались“ в 2023 році», — зазначив експерт.

Окрім того, Іван Киричевський нагадав про надпотужні зенітні ракети CIM-10 Bomarc, які у 1959-1972 роках були на озброєнні армій США та Канади і в одній з версій мали дальність до 800 кілометрів.

За його словами, ці далекобійні зенітні ракети були призначені саме для перехоплення радянських бомбардувальників Ту-95 на особливо великій відстані.

«Технології зразка 1950-1960-хх років не дозволяли точно влучити у повітряну ціль на дистанції в кількасот кілометрів, то кожна така зенітна ракета споряджалась ядерною боєголовкою на 7-10 кілотонн», — зазначив експерт.

Однак, як пояснив Киричевський, епоха вільно падаючих атомних бомб закінчилася і Радянський Союз перейшов на міжконтинентальні ядерні ракети, яким для удару по США бомбардувальник не потрібен, тож американці відмовилися від цієї зброї.

«Цілком ймовірно, що наша воєнна машина перебуває в пошуку асиметричного рішення, яке принесе нові втрати російським ракетоносіям», — припустив він.

Нагадаємо, російська терористична армія під час останнього повітряного удару по Україні застосувала ракети, виготовлені уже цього року. Використання ракет «із конвеєра» може свідчити про виснаження запасів цього озброєння у держави-агресорки.