ЗСУ на фронті / © Associated Press

На тлі необхідності посилення військової спроможності України виникає критичний дисбаланс: Європа передає озброєння, «яке може надати по мірі своїх сил, але не те, яке здатне реально змінити ситуацію на фронті».

Про це розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

За словами експерта, ЗСУ першочергово потребують два види ракет великої дальності, які дозволять ефективно протистояти Росії:

Storm Shadow (у світі випущено всього три тисячі одиниць).

ATACMS.

Храпчинський наголосив, що українська армія має отримати можливість щодня бити по 300-кілометровій зоні вздовж кордонів України, і саме для цього потрібна допомога західних партнерів.

Експерт підкреслив, що партнерам слід зосередитися на тому, що вони вміють найкраще — надавати якісну техніку та робити її роботизованою.

На тлі недостатнього постачання Україна шукає можливості розвивати власний ОПК, оскільки український досвід та знання можуть допомогти країні очолити європейський ринок оборонно-промислового комплексу.

«У нас є шалений досвід… ми шукаємо якісне рішення, яке дозволяє нам перемагати ворога. Але нам треба додати можливості масштабування, покращення деяких технічних речей», — пояснив Храпчинський.

Нагадаємо, за даними фахівця з радіотехнологій Сергія «Флеша» Бескрестнова, наближення лінії фронту на 10–12 км призводить до повного знищення цивільної інфраструктури. Противник цілеспрямовано б’є по об’єктах, через що населені пункти залишаються без електрики та мобільного зв’язку, а оператори змушені знімати обладнання.

Інфраструктуру руйнують КАБи та FPV-дрони, а спроби її відновлення — надзвичайно небезпечні через постійну присутність розвідувальних дронів.