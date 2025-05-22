Японія представила суперзброю майбутнього, здатну збивати гіперзвукові ракети

Японська "електрична гармата" / © Морські сили самооборони Японії

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Японські зброярі на найбільшій у країні виставці оборонних технологій DSEI Japan представили футуристичну «електричну гармату». За словами конструкторів, цю суперзброю можна використовувати для збивання гіперзвукових ракет.

Про це повідомляє France24.

Замість використання пороху для стрільби технологія використовує електромагнітну енергію для запуску снаряда вздовж рейок з дуже високою швидкістю.

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Теоретично, снаряд повинен знищувати свою ціль — якою може бути корабель, безпілотник або балістична ракета — виключно за допомогою своєї величезної кінетичної енергії, а не вибухового заряду.

Інші країни, включаючи Сполучені Штати, Китай, Францію та Німеччину, також розробляють цю технологію, але японський флот минулого року заявив про першість у світі, випробувавши електричну гармату на кораблі.

«Електрична гармата — це зброя майбутнього, яка стріляє снарядами за допомогою електрики, на відміну від звичайної артилерії», — наголосив представник Агентства технологій, логістики та закупівель (ATLA) Міністерства оборони Японії.

За його словами, в майбутньому виникатимуть загрози, яким можна буде протистояти лише за допомогою електричної зброї.

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Виставка оборонних технологій DSEI Japan, яка проходитиме з середи по п’ятницю, відкрилася на тлі того, що Японія проводить більш агресивну оборонну політику та прагне продавати більше військової техніки іншим країнам.

Нагадаємо, у Британії представили оновлену версію безпілотного надводного судна Oceanus12 XLR, яке вражає своєю витривалістю.