Японія скасувала заборону на експорт летальної зброї: чому це важливо для України

Прапори України та Японії

Правляча Ліберально-демократична партія Японії схвалила масштабні зміни до правил експорту летального озброєння.

Про це інформує ZN.

Зазначається, що Японія зробила безпрецедентний крок у своїй оборонній політиці після переконливої перемоги Ліберально-демократичної партії на позачергових виборах у лютому 2025 року. Після цього правляча сила швидко перейшла до виконання передвиборчих обіцянок.

Як пише експосол України в Японії Сергій Корсунський у статті «Від зброї до реакторів: як Японія може стати ключовим партнером України», спеціальна експертна панель ЛДП ухвалила революційні зміни до правил експорту летального озброєння третім країнам.

До цього часу Японія мала суворі обмеження на постачання оборонного обладнання за кордон. Експорт дозволявся лише в межах п’яти вузьких категорій: для служб порятунку, транспортування, попередження, спостереження та розмінування.

У трьох із цих категорій Україна вже отримувала японське обладнання.

Водночас ключове обмеження полягало в тому, що постачання летальної зброї державам, які перебувають у стані збройного конфлікту, було повністю заборонено.

