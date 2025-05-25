Вперше представили бойову лазерну гармату для знищення дронів: що відомо

Vehicle-Mounted High-Power Laser System. / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Міністерство оборони Японії публічно презентувало новітню лазерну систему на шасі вантажівки під час виставки DSEI Japan 2025, вперше відкривши широкому загалу доступ до однієї з найбільш перспективних технологій протиповітряної оборони країни.

Про це пише Defense blog.

Vehicle-Mounted High-Power Laser System. / © Фото з відкритих джерел

Система, що отримала назву Vehicle-Mounted High-Power Laser System, розробляється Агентством із закупівель, технологій та логістики (ATLA) у співпраці з оборонним відомством. Мета — створити мобільну та ефективну платформу для боротьби з повітряними загрозами ближнього радіусу дії, зокрема безпілотниками.

Реклама

Прототип змонтований на вантажівці з формулою 8×8 і оснащений 10-кіловатним лазером. За словами представників ATLA, така зброя дозволяє нейтралізувати цілі без використання дорогих боєприпасів, адже “вартість одного пострілу мінімальна”.

На виставці зазначили, що система стане важливою складовою ешелонованої ППО, доповнюючи традиційні ракетні комплекси й дозволяючи вражати низькі, повільні та малі цілі з високою точністю без ризику супутніх втрат.

Vehicle-Mounted High-Power Laser System. / © Фото з відкритих джерел

Хоча платформа все ще перебуває на стадії розробки, Японія вже планує її польові випробування, що мають наблизити систему до повноцінного розгортання в лавах Сухопутних сил самооборони (JGSDF).

Нагадаємо, японські зброярі на найбільшій у країні виставці оборонних технологій DSEI Japan представили футуристичну “електричну гармату”. За словами конструкторів, цю суперзброю можна використовувати для збивання гіперзвукових ракет.

Реклама