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"Ярси" — не зброя: військовий експерт пояснив, чому ці ракети не є загрозою
Росія використовує міжконтинентальні ракети “Ярс” для залякування, а не для реального удару.
Росія використовує міжконтинентальні ракети “Ярс” радше як інструмент інформаційного тиску, ніж як реальну зброю для застосування.
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв’ю YouTube-каналу “РБК-Україна”.
“Ці ракети мають дуже обмежене практичне значення. Їх застосовують не для війни, а для залякування — і не лише України, а й Європи”, — зазначив Тимочко.
Точність не головне, головне — ефект
За словами експерта, “Ярс” не призначений для високоточної стрільби — допустиме відхилення в 500 м або навіть 1 км вважається прийнятним за ядерного удару.
“Це не та зброя, яка точково уражає цілі. Це елемент ядерного стримування, що має радше психологічний ефект”, — пояснив він.
Багато ракет, але невідомо, які справні
Хоча в Росії, за різними оцінками, є близько 140 ракет “Ярс”, питання їхньої реальної боєготовності залишається відкритим.
“Те, що вони заявляють — це одне. А скільки з них справді готові до пуску, скільки є пускових установок, технічного обладнання — це інше”, — зауважив Тимочко.
Він також додав, що одна ракета коштує щонайменше $50 млн, а підготовка до пуску — “надзвичайно складний і довгий процес”. У цьому контексті Росії значно рентабельніше застосовувати інші типи озброєнь, наприклад, “Кинджали” чи “Іскандери”.
Ймовірність застосування — низька
Тимочко переконаний, що Кремль навряд чи наважиться на використання ядерної зброї:
“Путін навряд чи погодиться, чи дозволить собі використати ядерну зброю проти України. Пропагандисти можуть белькотіти все, що хочуть, але є реальність”.
“Ярси” в інформаційній війні
Оновлена версія ракети — “Орешнік”, яку запускали з Капустиного Яру — мала радше візуальний і шумовий ефект, але не принесла жодного результату.
“Це більше інформаційна кампанія, щоб показати росіянам “мощь русского оружия”. Нагнітають ситуацію. Для внутрішнього ринку — ефект “страшної ракети”. А європейці, які надивилися фільмів про апокаліпсис, звісно, лякаються”, — додав експерт.
Хоча ракети можуть бути використані проти цивільних об’єктів, на полі бою “Ярси” не дадуть стратегічної переваги.
“Війська зараз розосереджені. Росія більше воює піхотою на мотоциклах, ніж бронетехнікою”, — підсумував Тимочко.
Нагадаємо, попри те, що у РФ планували в ніч проти 19 травня здійснити “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 “Ярс”, все вказує на те, що його просто не було.