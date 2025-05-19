"Ярси" — не зброя: військовий експерт пояснив, чому ці ракети не є загрозою

Міжконтинентальна ракета “Ярс”

Реклама

Росія використовує міжконтинентальні ракети “Ярс” радше як інструмент інформаційного тиску, ніж як реальну зброю для застосування.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв’ю YouTube-каналу “РБК-Україна”.

“Ці ракети мають дуже обмежене практичне значення. Їх застосовують не для війни, а для залякування — і не лише України, а й Європи”, — зазначив Тимочко.

Реклама

Точність не головне, головне — ефект

За словами експерта, “Ярс” не призначений для високоточної стрільби — допустиме відхилення в 500 м або навіть 1 км вважається прийнятним за ядерного удару.

“Це не та зброя, яка точково уражає цілі. Це елемент ядерного стримування, що має радше психологічний ефект”, — пояснив він.

Багато ракет, але невідомо, які справні

Хоча в Росії, за різними оцінками, є близько 140 ракет “Ярс”, питання їхньої реальної боєготовності залишається відкритим.

“Те, що вони заявляють — це одне. А скільки з них справді готові до пуску, скільки є пускових установок, технічного обладнання — це інше”, — зауважив Тимочко.

Реклама

Він також додав, що одна ракета коштує щонайменше $50 млн, а підготовка до пуску — “надзвичайно складний і довгий процес”. У цьому контексті Росії значно рентабельніше застосовувати інші типи озброєнь, наприклад, “Кинджали” чи “Іскандери”.

Ймовірність застосування — низька

Тимочко переконаний, що Кремль навряд чи наважиться на використання ядерної зброї:

“Путін навряд чи погодиться, чи дозволить собі використати ядерну зброю проти України. Пропагандисти можуть белькотіти все, що хочуть, але є реальність”.

“Ярси” в інформаційній війні

Оновлена версія ракети — “Орешнік”, яку запускали з Капустиного Яру — мала радше візуальний і шумовий ефект, але не принесла жодного результату.

Реклама

“Це більше інформаційна кампанія, щоб показати росіянам “мощь русского оружия”. Нагнітають ситуацію. Для внутрішнього ринку — ефект “страшної ракети”. А європейці, які надивилися фільмів про апокаліпсис, звісно, лякаються”, — додав експерт.

Хоча ракети можуть бути використані проти цивільних об’єктів, на полі бою “Ярси” не дадуть стратегічної переваги.

“Війська зараз розосереджені. Росія більше воює піхотою на мотоциклах, ніж бронетехнікою”, — підсумував Тимочко.

Нагадаємо, попри те, що у РФ планували в ніч проти 19 травня здійснити “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 “Ярс”, все вказує на те, що його просто не було.

Реклама