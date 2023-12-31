Ігнат розповів, скільки ракет випустила Росія від початку повномасштабного вторгнення

Російські війська запустили по Україні понад 7500 ракет від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив реник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За словами Ігната, йдеться про ракети усіх типів.

“Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів по Україні понад 7500. Це усіх типів - авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні - запущена така кількість”, - сказав Ігнат.

Віе наголошує, що збити всі ворожі ракети неможливо.

"Збивати ми почали “Петріотом” лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59", - сказав речник ПС ЗСУ.

Додамо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців у новорічну ніч не нехтувати сигналами про небезпеку.

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