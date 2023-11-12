Ігнат спрогнозував, скільки ракет РФ могла накопичити за 8 місяців

Росіяни мали значно більшу кількість минулого року, ніж вони мають зараз.

Країна-агресорка РФ упродовж останніх восьми місяців могла накопичити 800 високоточних ракет за останні вісім місяців.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Radio NV.

Ігнат пригадав, що торік країна-агресорка випустила по Україні тисячу лише крилатих ракет.

"Два з половиною місяці тому ГУР нам повідомляло про 600 ракет і про те, що приблизна виробнича потужність — 100 ракет на місяць. Виходить, минуло два місяці, от вони мають 800 [ракет] із гаком. Це якраз ті два місяці, де [була] мала інтенсивність використання ракетного озброєння. Калібри були, Іскандер-К, але не було Х-101, Х-555 за цей час. Імовірно, противник накопичив, сумарно — 800", — заявив Ігнат.

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Речник Повітряних сил додав, що росіяни мали значно більшу кількість минулого року, ніж вони мають зараз.

"Це не стосується ракет С-300 чи авіаційних ракет (Х-59, Х-32), Оніксів тощо. Це стосується саме тих ракет, про які ми зараз із вами говоримо", — додав речник.

Додамо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що погіршення погодних умов вплине на роботу ворожої авіації. Зокрема, від погоди залежить і процес завдання ударів по Україну з боку росіян.

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