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Ігнат відповів, чи може Україна залишитись без ракет для Patriot

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Ігнат відповів, чи може Україна залишитись без ракет для Patriot

Юрій Ігнат / Фото: АрміяInform

Атаки РФ на Україну можуть лише посилюватися.

Україна продовжує отримувати системи озброєння від союзників. Утім, лише нащодавно РФ здійснила дві масовані атаки на українські міста.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що хвилюватися не варто.

"У нас йде нормоване постачання ракет. Так ми витратили якісь запаси, які нам дали партнери. Йдуть зараз процеси щодо того, щоб і надалі забезпечувати Україну нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу", - сказав він.

Він зазначає, що Уряд Сполучених Штатів і всі наші союзники прекрасно поінформовані щодо стану нашої протиповітряної оборони, забезпечення ракетами і так далі.

"Ви бачите, що інші є заяви, попри те, що США, Німеччина нам надають можливість відбиватися завдяки тим поставкам зенітних керованих ракет. Можливо, буде долучена і Японія, яка передаватиме через Сполучені Штати якусь частину ракет для України. Ми розуміємо, що в кожній країні є законодавство, яке так чи інакше обмежує торгівлю зброєю", - додає Ігнат.

Він резюмує, що атаки РФ можуть лише посилюватися.

Нагадаємо, системи ЗРК Patriot продовжують успішно відбивати російські балістичні ракети, які могли б завдати величезних втрат та руйнувань.

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Дата публікації
Перегляди
1327
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