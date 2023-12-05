Ігнат відповів, чи з'являться в Україні F-16 до кінця року

До кінця року в Україні навряд чи з'являться американські винищувачі F-16.

Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, заяви щодо появи винищувачів F-16 в Україні дещо різняться.

"Були заяви наших дипломатів, що до кінця зими, вже весною. Нагадаю, що процес передавання літаків є дуже складним процесом, який охоплює комплекс заходів. Це підготовка інфраструктури, пілотів, авіаційних інженерів, яких треба навчити застосовувати й програмувати бомби та ракети, які чіплятимуться до літаків. Жодна країна світу не мала такого досвіду, щоб у такий короткий термін перевчитися з радянського літака на західний, ми є першими. Саме тому такі різні терміни лунають у заявах політиків щодо отримання F-16", - наголосив Ігнат.

Також він спростував інформацію, яка шириться Мережею, про те, що українські пілоти нібито навчаються в Румунії.

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"ЗМІ дещо помилилися, сприйнявши так інформацію щодо перельоту F-16 з Нідерландів в румунський центр. Підготовчий центр в Румунії ще будується. Зараз наповнюється його навчально-матеріальна база, щоб якомога більше пілотів, інструкторів і авіаційних техніків можна було там навчати. Цей центр розташований близько до України, і це дуже зручно. Літаки, які вже передали Нідерланди, будуть виконувати функцію навчальних. Є одномісні й двомісні навчально-бойові літаки, льотчик злітає з інструктором. Наразі такі польоти відбуваються в Данії, де льотчики вже літають з інструкторами й виконують польотні завдання", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, на думку експерта, західні партнери мають надати Силам оборони винищувачі F-16. Перші літаки можуть з'явитися на фронті в кінці першого кварталу 2024 року.

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