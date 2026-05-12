Індія випробувала аналог "Орешніка": наскільки далеко б’ють нові балістичні ракети

Індія випробувала аналог «Орешніка»

До гонитви озброєнь долучилася ще одна країна, яка провела випробування «Орешніка». Індія провела випробування свого повного аналога „Орешніка“. Нова індійська балістична ракета з роздільною головною частиною та блоками індивідуального наведення отримала назву „Advanced Agni“.

Про це пише Defence Express.

Індійська ракета «Advanced Agni» дозволяє націлити на ворога більше ядерних зарядів. Вона підвищує шанси на прорив протиракетної оборони.

Офіційно повідомлено, що нова ракета пройшла випробування з кількома «корисними навантаженнями», які націлювалися на різні цілі на значній відстані одна від одної в Індійському океані.

Випробування пройшли успішно, про що свідчать масиви телеметричних даних, зібраних з наземних та корабельних станцій.

Індія вже вдруге публічно випробовує балістичні ракети з блоками індивідуального наведення. Першою була ракета «Agni V». Йдеться про доволі схожі ракети. Принаймні зовні вони мало відрізняються.

Тактико-технічні характеристики нової ракети «Advanced Agni» не розголошуються, однак аналітики Defence Express припускають, що «Advanced Agni» може бути покращеною версією «Agni V» — з оновленими системами управління, наведення та бортовими системами.

Відмінність між ними полягає в тому, що ракета «Agni V» має моноблокову бойову частину, а «Advanced Agni» — роздільну.

Про «Agni V» відомо, що вона є двоступеневою твердопаливною ракетою, яка може досягати 5400 км з максимальним навантаженням 4 тонни. Однак у 2022 році в Індії заявляли, що дальність цієї ракети може сягати 8000 км внаслідок композитних матеріалів та зменшення ваги бойової частини.

Ракета «Advanced Agni» може мати схожі характеристики. Для Індії випробування нової балістичної ракети є важливим етапом ракетної та ядерної програми. Цю ракету створили як носій ядерних зарядів.

Балістичні ракети, які мають розділення бойової частини та блоки індивідуального наведення, дозволяють наростити кількість ядерних зарядів, націлених на ворога. Оскільки Індія має напружені відносини з Китаєм, варіант посилення проходження таких ракет через системи ППО грає країні на руку.

Водночас гонитва Індії в озброєнні починає підганяти і Пакистан. Ця країна також уже має балістичну ракету середньої дальності із роздільною головною частиною. Вона має назву «Ababeel», і поки може досягати дальності у 2200 км.

Чи зможе Україна перехоплювати балістичні ракети

Нагадаємо, створення Космічних сил дасть Україні змогу оперативно отримувати дані про пуски російських балістичних ракет типу «Орешнік».

Як зазначив Федір Веніславський, ключовим завданням нового роду військ стане раннє інформування населення про загрозу та розвиток власних технологій для кінетичного перехоплення таких цілей.

За словами Веніславського, перехоплювати «Орешнік» найефективніше в космосі — до моменту розділення бойових блоків від ракетоносія. Після розділення ракета перетворюється на кілька гіперзвукових цілей, що маневрують, а це значно ускладнює їх знищення.

Саме тому Україні важливо розвивати спроможності для дій на висотах понад 100 кілометрів.

