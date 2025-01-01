Іран цікавиться винищувачами JF-17: що не так із російськими літаками

Зацікавленість у пакистансько-китайських JF-17 може вказувати на проблеми з російськими літаками.

Іран може придбати пакистансько-китайські винищувачі JF-17, попри нещодавно анонсовані плани щодо російських Су-35. Як повідомляє Defense Arabic, перемовини про це відбулися ще у жовтні під час міжнародних навчань “Щит Інду” в Пакистані, де іранську делегацію очолював командувач повітряних сил Хамід Вахеді.

Про це пише Defence Express.

Чому Іран зацікавився JF-17?

На перший погляд, цей крок виглядає дивним, адже Іран раніше заявляв про готовність закупити до 40 російських Су-35 та навіть отримав ліцензію на виробництво Су-30. Однак зацікавленість у JF-17 може вказувати на проблеми з російськими літаками. Серед можливих причин:

• Невідповідність експортних версій Су-35 заявленим характеристикам.

• Затримки у постачанні. Росія, ймовірно, не здатна забезпечити постачання у строки, які потрібні Ірану.

• Сумніви у майбутньому обслуговуванні. Тегеран може непокоїти перспектива залежності від російської технічної підтримки та озброєння.

JF-17 — це легкий однодвигунний винищувач 4+ покоління з сучасною авіонікою, радаром з АФАР і широким вибором китайського озброєння. Він має максимальну злітну вагу 13,5 тонни і бойове навантаження до 4,3 тонни. Цей літак уже використовують Пакистан, Нігерія, М’янма, Ірак та Азербайджан.

Поточний стан авіапарку Ірану

Авіапарк Ірану значно застарів і складається переважно з літаків, отриманих ще в 70-х та 80-х роках. Більшість із них — це F-4 Phantom, F-5, F-14 Tomcat та їх аналоги. З понад 330 літаків боєздатними вважаються лише одиниці. Водночас оновлення парку за рахунок більш ніж 110 російських винищувачів могло б вирішити цю проблему, проте цього досі не сталося.

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Можливі мотиви

Експерти припускають, що Іран може прагнути уніфікації авіапарку з використанням як легких JF-17, так і важких Су-35. Це дозволило б мати різноманітний набір літаків для виконання різних завдань. Однак переговори про JF-17 потребують згоди не лише Пакистану, а й Китаю, який контролює їх виробництво.

Поки що невідомо, чи цей інтерес стане реальною закупівлею, але факт перемовин свідчить про те, що Іран сумнівається у здатності Росії задовольнити його потреби в авіаційній техніці.

Нагадаємо, що українські пілоти та механіки завершили піврічний курс підготовки на французьких багатофункціональних винищувачах Mirage 2000-5F.