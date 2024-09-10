Іран може передати Росії ракети, які загрожують усій Україні: експерт назвав умови

Було зафіксовано підготовку російських фахівців до застосування ракет в Ірані.

Іран може передати Росії балістичні ракети більшої дальності, якими можна завдавати удари по всій території України.

Про це в етері Еспресо заявив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він заявив, що ряд фахівців вказує на те, що Росія може від Ірану ракети значно більшої дальності, аніж Fateh-360.

"Було зафіксовано підготовку російських фахівців до їх застосування в Ірані. Це твердження про можливе постачання ще ряду ракет, таких як Fateh-110 з дальністю можливого застосування до 300 км і вагою бойової частини 400-650 кг. Також є ракета Zolfaghar з дальністю до 700 км і вагою бойової частини 579 кг. Крім того, фахівці не виключають можливість постачання ракет з більшою дальністю. Йдеться про модернізовані Zolfaghar, відомі як ракети Dezful, які можуть застосовуватись на відстанях до 1000 км, а їх бойова частина — вагою 580 кг", - зазначив він.

Експерт зазначив, що це достатньо потужна зброя і якщо не вийде заблокувати їх постачання, то Іран передасть Росії таку зброю.

"Слід зазначити, що Іран має ці ракети в певних кількостях. Якщо рішення про передачу ракет малої дальності не зустріне рішучого супротиву з боку міжнародної спільноти та наших партнерів, то збільшується можливість передачі інших засобів, які могли б загрожувати об’єктам на території всієї України", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС отримав від союзників інформацію про постачання Іраном балістичних ракет Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран прокоментував звинувачення у переданні балістичних ракет Росії.

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