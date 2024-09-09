Іранська балістика для ударів по Україні: Коваленко відповів, які саме ракети могла отримати Росія

Низка західних ЗМІ повідомляють про те, що Росія могла отримати від Ірану ракети Fath-360. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував цю інформацію і надав технічні характеристики балістики.

Про це експерт написав 9 вересня.

Проте спершу він нагадав про ту зброю і засоби, яку точно РФ отримала від Ірану.

"Іран розпочав постачання озброєнь та засобів ураження Росії влітку 2022 року (і став другою країною після Білорусі, яка це робить)", – пояснив він.

Станом на 9 вересня відомо про передавання БпЛА (Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136), авіабомб (Ghaem-5), шоломів (NIJ II), бронежилетів (Rouin-3), ПТРК (Dehlaviyeh) тощо.

Щодо ракет Fath-360, то, за словами експерта, це "не зовсім балістична ракета".

Технічні характеристики ракети Fath-360

дальність – 30-120 км (безпосередньо залежить від можливостей наведення);

бойова частина – 150 кг;

швидкість – основна фаза польоту 3 Маха, під час заходу на ціль 4 Маха;

наведення – супутникове.

"Тобто, дана ракета є засобом ураження ближнього радіусу дії. Але що найцікавіше, за характеристиками і навіть розмірами, довжина 4 метри/діаметр 30 см, більше нагадує симбіоз між реактивними снарядами і зенітними керованими ракетами типу 5В55. Іншими словами, Fath-360 – це аналог ЗРК С-300, але спочатку призначена для ударів по поверхні, а не переналаштована на поверхню система ППО", – пише Коваленко.

Куди РФ запускатиме Fath-360

Коваленко зробив висновок, що якщо Росія і отримає Fath-360, то застосовуватиме ці ракети, як і С-300, тобто для терору ближньої прикордонної зони, зокрема, Сумської та Харківської областей з ударами по обласних центрах.

"Якогось критичного впливу на тилову Україну чи зону бойових дій ці ракети не матимуть, як свого часу не мали тисячі С-300, які були випущені за час повномасштабного вторгнення в Україну. Такий вибір засобу ураження Росією може говорити як мінімум про два моменти. Перший, у Ірану є широка номенклатура балістичних ракет з більшою дальністю ураження і куди більш потужною бойовою частиною, але Росії могла бути надана модифікація, що представляє собою урізаний у можливостях варіант С-300, призначений виключно для терору, а не для вирішення деяких, навіть тактичного рівня, завдань", – пояснив Коваленко.

За словами експерта, в Тегерані поки не дають Росії "зелене світло" на доступ до Fateh-110, Zolfaghar та Dezful.

"Чекають на момент, коли вона буде готова віддати за ці ракети набагато більше, ніж вони того варті?

Другий – а що заважає Росії продовжувати завдавати ударів по прикордонній зоні України зенітними керованими ракетами від тих самих ЗРК С-300? Натомість Москва закуповує у Тегерана спрощений варіант даних засобів ураження. З цього можна зробити дуже обережний висновок, що із запасами ЗУР до С-300 у російських окупантів на третій рік повномасштабної війни ситуація ускладнилася настільки, що доводиться докуповувати, не розраховуючи на темпи власного виробництва", – пише Коваленко.

Водночас він наголосив, що остаточні висновки робити можна тільки тоді, коли й справді перша іранська балістична ракета буде верифікована на території України.

"До цього, як показала практика останніх двох років, це лише теорії", – заявив Коваленко.

Тим часом в ЄС отримали інформацією про передавання Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підбив підсумки Курської операції за місяць.

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