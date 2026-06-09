Ірландський завод може постачати Росії сировину для виготовлення зброї: у МЗС відреагували

Прапор Ірландії

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Україна підтримала ініціативу розслідування щодо можливого потрапляння європейського глинозему до ланцюгів постачання, пов’язаних із російською оборонною промисловістю.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі Х.

Міністр відреагував на публікації про ймовірне використання виробленого в Європі глинозему у виробничих процесах, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом.

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За його словами, така інформація викликає серйозне занепокоєння, адже алюміній залишається одним із ключових матеріалів для виробництва ракет, безпілотників, військової авіації та інших видів озброєння, які Росія застосовує проти України.

«Ніякого алюмінію для російської військової машини», — наголосив глава української дипломатії.

Сибіга зазначив, що Київ вітає рішення ірландської влади розпочати офіційну перевірку обставин можливого експорту такої сировини та очікує швидкого, незалежного й прозорого розслідування.

Він підкреслив, що європейські виробничі потужності та логістичні ланцюжки не повинні прямо чи опосередковано працювати на потреби російського оборонно-промислового комплексу.

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На думку міністра, Москву необхідно позбавити доступу до критично важливих ресурсів і матеріалів, які забезпечують виробництво озброєнь.

Глава МЗС також нагадав, що попередні обмеження Євросоюзу щодо целюлози та хрому вже продемонстрували ефективність, і подібний підхід, за його словами, варто застосувати і до глинозему.

Раніше повідомлялося, що Росія різко нарощує виробництво безпілотників і перебудовує військову промисловість під дронову війну.

Ми раніше інформували, що Травень став рекордним місяцем за кількістю російських дронових атак по Україні.

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