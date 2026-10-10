Patriot / © Фото з відкритих джерел

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Греція та Іспанія зберігають запаси ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, термін придатності яких незабаром закінчиться.

Про це пише The Telegraph.

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За даними видання, Греція та Іспанія володіють одними з найбільших у Європі запасів ракет-перехоплювачів. Водночас Україна продовжує просити партнерів про додаткові постачання для протидії масштабним російським ударам на великій відстані.

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«Ці дві країни-члени НАТО володіють одними з найбільших у Європі запасів перехоплювачів, хоча Київ благає про додаткові постачання для захисту від найжорстокіших за всю війну російських бомбардувань з великої відстані», — зазначає видання.

Раніше українські посадовці попереджали, що Росія має намір вивести з ладу енергетичну мережу України, залишити міста без електроенергії та випробувати здатність населення витримати зимові випробування.

Президент України Володимир Зеленський також наголошував, що для протидії російським ударам узимку Україні потрібно від 300 до 360 ракет-перехоплювачів Patriot.

З огляду на потребу України в додаткових засобах протиповітряної оборони зусилля партнерів зосередилися на тому, щоб домогтися передавання ракет із грецьких та іспанських запасів.

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Зокрема, представники НАТО та ЄС намагалися переконати Афіни й Мадрид передати Україні ракети-перехоплювачі Patriot PAC-2, термін придатності яких наближається до завершення.

«Вважається, що Греція має щонайменше 200 ракет Patriot PAC-2, термін придатності яких (23 роки) добігає кінця. Невідомо, скільки таких ракет є в запасах Іспанії, хоча минулого місяця міністр закордонних справ цієї країни оголосив, що Мадрид передасть Києву п’ять ракет-перехоплювачів», — ідеться в матеріалі.

Цю тему порушила й головна дипломатка ЄС Кая Каллас під час переговорів в Ірландії минулого місяця. Вона звернула увагу на те, що окремі країни мають ракети, термін придатності яких незабаром спливе.

«Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчиться. Тож було б дуже добре, якби їх передали Україні».

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Одне з дипломатичних джерел повідомило The Telegraph, що нині політики намагаються з’ясувати, як допомогти Греції та Іспанії ухвалити рішення про передавання ракет.

«Як ми можемо допомогти вам ухвалити це рішення?» — так, за словами співрозмовника видання, формулюють свій підхід представники партнерських країн.

Інше джерело наголосило на доцільності передавання боєприпасів, термін придатності яких добігає кінця.

«Було б логічно, якби принаймні ті перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчується, були передані Україні», — зауважило джерело.

Водночас ракети Patriot, як і інші боєприпаси, мають визначений термін придатності, протягом якого виробник гарантує їхню надійність та ефективність.

Експерт із ракетної техніки Університету Осло Фабіан Гофман пояснив, що після завершення цього періоду ракети мають пройти повторну сертифікацію.

«Виробник гарантує, що ракета працюватиме за призначенням протягом певного періоду часу. Після закінчення цього терміну ракети мають пройти повторну сертифікацію. Під час повторної сертифікації компоненти, термін придатності яких закінчився — наприклад, батареї чи ракетні двигуни — замінюються, а також перевіряється, чи все інше працює належним чином. Звісно, ракети можуть працювати й після закінчення терміну придатності, просто не можна звинувачувати виробника, якщо вони в підсумку виявляться несправними», — пояснив фахівець.

Раніше аналітики повідомляли, що Україна може отримати від Японії ракети для систем Patriot, однак із певними обмеженнями. За їхніми даними, йдеться про боєприпаси PAC-3 CRI.

Експерти також наголошували, що ракети PAC-2 GEM, попри нижчу ефективність проти балістичних цілей, добре підходять для ураження аеродинамічних об’єктів, зокрема літаків і крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що після масованої атаки дронами Україна отримала новий пакет ракет для NASAMS.

Ми раніше інформували, що посилення протиповітряної оборони України буде однією з ключових тем переговорів української делегації зі США під час дводенного візиту.

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