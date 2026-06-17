Історична угода на G7: Україна отримає ліцензії США на виробництво ППО та далекобійних ракет

США дозволили виробляти ракети та системи ППО просто в Україні / © Офіс президента України

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У середу, під час цьогорічного саміту країн «Великої сімки» у французькому місті Евіан, західні лідери ухвалили рішення про розширення військового виробництва в Україні. Сполучені Штати та європейські держави домовилися надати Києву спеціальні ліцензії для виготовлення сучасних систем протиповітряної оборони та ракет великої дальності.

Про це повідомляє Le Parisien.

Ліцензії на виготовлення зброї

У спільній заяві очільники держав та урядів G7 погодилися збільшити постачання додаткових засобів протиповітряної оборони та ударних систем. Дипломатичні джерела зазначають, що йдеться не лише про захисні комплекси, а й про ракети великої дальності для ударів углиб ворожої території.

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтвердив, що американські корпорації зможуть надавати відповідні ліцензії європейським виробникам. Він висловив вдячність президентові Дональду Трампу за його готовність до такої стратегічної співпраці.

За словами німецького очільника, поточних обсягів виробництва зброї катастрофічно не вистачає для протидії ворогові. Цей дефіцит можна компенсувати лише шляхом залучення європейських та українських компаній, які мають необхідні виробничі потужності.

Позиція США та дефіцит систем Patriot

Ця масштабна угода з’явилася на тлі рішення Вашингтона про відновлення санкцій проти російської нафти. Ці обмеження були тимчасово призупинені через стрибок цін, який спровокував конфлікт на Близькому Сході.

Україна постійно стикається з масованими російськими атаками та гостро потребує американських комплексів Patriot, які фінансуються європейськими союзниками. Однак запаси цих систем швидко вичерпуються, а їхнє постачання залишається вкрай складним логістичним завданням.

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Дипломати у Франції підрахували, що під час кожної великої атаки росіян українські військові змушені випускати близько 20 ракет для установок Patriot. Водночас основні резерви такого озброєння наразі зосереджені винятково на Близькому Сході та у Сполучених Штатах.

Єдність партнерів і тиск на Росію

Лідери продемонстрували абсолютну єдність у підтримці України, що суттєво заспокоїло Володимира Зеленського. Він мав напружені відносини з Вашингтоном після важкої зустрічі в лютому 2025 року, коли Джей Ді Венс вимагав від Києва ресурси як компенсацію за раніше надану допомогу.

Французькі дипломати зазначають, що західні партнери бачать позитивну динаміку на полі бою на користь української армії. Союзники домовилися посилити тиск на російську владу та передати Києву більше засобів для надійного захисту неба.

Сам український лідер високо оцінив результати саміту та наголосив на важливості ухвалених домовленостей. Він подякував партнерам за розуміння того, що Росія не зможе перемогти в цій війні.

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Нагадаємо, після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що Росія має усвідомити неминучість відповідальності за війну. Він наголосив, що тиск на РФ потрібно посилювати, щоб змусити її припинити агресію.

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