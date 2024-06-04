Італія підтвердила передавання Україні другої системи ППО SAMP/T

Італія проти використання її зброї по території Росії.
Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні підтвердив, що його країна передасть Україні другу систему ППО SAMP/T.
Про це пише газета La Repubblica.
"... Ми надішлемо SAMP/T., який є інструментом протиповітряної оборони, тому захист, про який нас просила сама Україна, це не секрет", – сказав Таяні.
Однак міністр закордонних справ додав, що Італія не надсилатиме своїх військових до України. Також Італія проти використання її озброєння по цілях на території Росії.
Нагадаємо, РФ у ніч проти 4 червня атакувала Україну дронами і ракетами – скільки повітряних цілей збила ППО.
Читайте також провідні новини дня:
- Мобілізація в Україні: чи мають право ТЦК "пакувати" в буси та як діяти в такому разі — адвокатка пояснила
- Україна змінює ставлення до Китаю: Київ вперше публічно заговорив про відповідальність Пекіна за підтримку Росії у війні
- "Від заміжжя сенсу не було": найстарша породілля України Підвербна вперше розповіла про своє життя