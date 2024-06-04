Італія підтвердила передавання Україні другої системи ППО SAMP/T

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні підтвердив, що його країна передасть Україні другу систему ППО SAMP/T.

Про це пише газета La Repubblica.

"... Ми надішлемо SAMP/T., який є інструментом протиповітряної оборони, тому захист, про який нас просила сама Україна, це не секрет", – сказав Таяні.

Однак міністр закордонних справ додав, що Італія не надсилатиме своїх військових до України. Також Італія проти використання її озброєння по цілях на території Росії.

Нагадаємо, РФ у ніч проти 4 червня атакувала Україну дронами і ракетами – скільки повітряних цілей збила ППО.

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