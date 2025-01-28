Ізраїль може передати Україні російську зброю, яку вилучили й бойовиків - Defense Express

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю запропонували передати Україні російське озброєння, яке було знайдене у бойовиків ЦАХАЛ та Хезболла. Подібні ініціативи лунали ще минулого року.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він розповів, що дане питання обговорювали, коли ЦАХАЛ, діючи на територіях Палестини та Лівану, захоплював великі кількості озброєння та боєприпасів іноземного виробництва.

"Це озброєння виробляли країни, які підтримують ХАМАС і "Хезболлу", передаючи їм зброю для використання у війні проти Ізраїлю. Цілком природно, що ця зброя може дістатися Україні, оскільки країнами, які озброювали противників Ізраїлю, є Росія та Іран. За різними підрахунками, таких озброєнь може бути від 80 тис. до 100 тис. одиниць. Йдеться про стрілецьку зброю, протитанкові ракетні комплекси у великих кількостях, різноманітні РСЗВ, мобільні установки на пікапи, гранатомети, міномети, мінометні міни тощо", - повідомив він.

Рябих припустив, що ця зброя була відправлена на територію Польщі, звідки здійснюється постачання в Україну різноманітних видів озброєння. Україна може отримати протитанкові ракетні комплекси, такі як "Корнет", "Фагот" і "Малютка", що підсилять Сили оборони України.

"У ЗСУ вже є досвід використання таких систем. Ця зброя не буде зайвою у війську. Спочатку було розглянуто можливість поставити деякі з цих видів, як, наприклад, російські ПТРК "Корнет", на озброєння ЦАХАЛу, що часто відбувалося на практиці. Але більш раціональним варіантом є передача цієї зброї Україні. Таким чином, ця зброя буде використана проти тих, хто озброює ворогів Ізраїлю", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США подумують про закупівлю зброї для України коштом заморожених активів Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський здивував статистикою, чиєї зброї в українському війську найбільше.

Читайте також: