Ізраїль створив ідеальну зброю проти "Шахедів" — чи отримає її Україна

AIM-9M / © Defense Express

Реклама

Ізраїль удосконалив головку самонаведення ракети AIM-9M, що значно підвищило її ефективність у боротьбі з ударними дронами — такими, як іранські "Шахеди". Рішення про модернізацію було прийнято після масованої атаки Ірану у квітні 2024 року.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського інституту Foreign Policy Research Institute (FPRI), який проаналізували журналісти видання The War Zone.

За даними FPRI, під час цієї атаки ракети AIM-9M показали гірші результати в порівнянні з новішою версією AIM-9X, тому ізраїльські військові оперативно внесли зміни в систему наведення. Після цього їх ефективність значно зросла, однак деталі модифікації залишаються засекреченими. Невідомо, чи йдеться про апаратне оновлення, програмний модуль, чи комплексне вдосконалення.

Реклама

AIM-9M / © Defense Express

Враховуючи, що Україна активно застосовує AIM-9M для знищення повітряних цілей, зокрема й для перехоплення російських "Шахедів", подібне оновлення було б надзвичайно корисним і для наших оборонців. Проте шанси отримати цю технологію наразі виглядають вкрай мізерними — Ізраїль поки не поділився нею навіть зі США, своїм ключовим союзником.

Нагадаємо, ракети AIM-9M використовуються українською ППО переважно в наземних пускових установках, що робить їх одним із засобів стримування російських ударних БпЛА. Ізраїль уже не вперше відмовляється ділитися чутливими технологіями з України через складні відносини з Росією та безпекову політику, спрямовану на захист власних інтересів на Близькому Сході.

Раніше повідомлялось, що французька компанія Atreyd відправила до України нову систему протиповітряної оборони DWS-1, яку називають “стіною дронів”. Вона захищатиме не лише від ударів російських “Шахедів”, а може збивати навіть КАБи.