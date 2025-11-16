ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Ізраїль створив ідеальну зброю проти "Шахедів" — чи отримає її Україна

Ізраїль зробив ракети AIM-9M ефективнішими проти дронів-камікадзе типу "Шахед", але засекретив усі деталі модифікації — навіть від США. Чи є шанс, що таку зброю отримає Україна?

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
AIM-9M

AIM-9M / © Defense Express

Ізраїль удосконалив головку самонаведення ракети AIM-9M, що значно підвищило її ефективність у боротьбі з ударними дронами — такими, як іранські "Шахеди". Рішення про модернізацію було прийнято після масованої атаки Ірану у квітні 2024 року.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського інституту Foreign Policy Research Institute (FPRI), який проаналізували журналісти видання The War Zone.

За даними FPRI, під час цієї атаки ракети AIM-9M показали гірші результати в порівнянні з новішою версією AIM-9X, тому ізраїльські військові оперативно внесли зміни в систему наведення. Після цього їх ефективність значно зросла, однак деталі модифікації залишаються засекреченими. Невідомо, чи йдеться про апаратне оновлення, програмний модуль, чи комплексне вдосконалення.

AIM-9M / © Defense Express

AIM-9M / © Defense Express

Враховуючи, що Україна активно застосовує AIM-9M для знищення повітряних цілей, зокрема й для перехоплення російських "Шахедів", подібне оновлення було б надзвичайно корисним і для наших оборонців. Проте шанси отримати цю технологію наразі виглядають вкрай мізерними — Ізраїль поки не поділився нею навіть зі США, своїм ключовим союзником.

Нагадаємо, ракети AIM-9M використовуються українською ППО переважно в наземних пускових установках, що робить їх одним із засобів стримування російських ударних БпЛА. Ізраїль уже не вперше відмовляється ділитися чутливими технологіями з України через складні відносини з Росією та безпекову політику, спрямовану на захист власних інтересів на Близькому Сході.

Раніше повідомлялось, що французька компанія Atreyd відправила до України нову систему протиповітряної оборони DWS-1, яку називають “стіною дронів”. Вона захищатиме не лише від ударів російських “Шахедів”, а може збивати навіть КАБи.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie