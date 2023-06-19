Ізраїльська компанія показала Sky Sonic – нову систему перехоплення гіперзвукових ракет

В Ізраїлі повідомили про завершення розробки новітнього комплексу перехоплення гіперзвукових ракет.
Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems завершила розробку новітнього комплексу-перехоплювача Sky Sonic, що призначений для знищення гіперзвукових ракет.
Про це передає Breaking Defense.
"Ми уважно стежимо за розвитком подій і новими загрозами в нинішньому контексті безпеки та прагнемо розробляти найсучасніші оборонні системи. Проєкт Sky Sonic є інноваційною та унікальною відповіддю на загрозу гіперзвукових ракет", – заявив голова правління компанії Юваль Штайніц.
Комплекс ще не проходив бойових випробувань. Технічні характеристики наразі не розкрито. Можна припустити, що нова ізраїльська протиракета є двоступінчастою, і її бойова частина має досягати гіперзвукової швидкості.
Зазначається, що ракета комплексу летить зі швидкістю, яка вп'ятеро перевищує швидкість звуку і може створити серйозні проблеми для систем протиракетної оборони через свою високу швидкість і маневреність.
Компанія виклала анімований відеоролик, на якому показано ураження Sky Sonic цілей, що нагадують китайські гіперзвукові балістичні ракети DF-17 і безпілотники WZ-8.
"Успішний захист від гіперзвукових загроз вимагає багатогранного підходу, який передбачає не лише протидію їхній швидкості, але й ефективне відстеження, виявлення і перехоплення їх непередбачуваних траєкторій польоту", – йдеться в заяві Rafael.
Керівництво компанії запевнило, що вони розробили нову технологію, хоча вони не змогли уточнити конкретні аспекти. Також компанія не розповіла про дальність перехоплювача.
Не виключено, що проєкт Sky Sonic був анонсований як відповідь у зв'язку з нещодавньою демонстрацією Іраном гіперзвукової ракети Fattah.
Раніше у виданні The New York Times повідомляли, що частина переданої Україні зброї непридатна, а частина оплаченої взагалі не надійшла.
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