Ізраїльська компанія показала Sky Sonic – нову систему перехоплення гіперзвукових ракет

В Ізраїлі повідомили про завершення розробки новітнього комплексу перехоплення гіперзвукових ракет.

Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems завершила розробку новітнього комплексу-перехоплювача Sky Sonic, що призначений для знищення гіперзвукових ракет.

Про це передає Breaking Defense.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій і новими загрозами в нинішньому контексті безпеки та прагнемо розробляти найсучасніші оборонні системи. Проєкт Sky Sonic є інноваційною та унікальною відповіддю на загрозу гіперзвукових ракет", – заявив голова правління компанії Юваль Штайніц.

Комплекс ще не проходив бойових випробувань. Технічні характеристики наразі не розкрито. Можна припустити, що нова ізраїльська протиракета є двоступінчастою, і її бойова частина має досягати гіперзвукової швидкості.

Зазначається, що ракета комплексу летить зі швидкістю, яка вп'ятеро перевищує швидкість звуку і може створити серйозні проблеми для систем протиракетної оборони через свою високу швидкість і маневреність.

Компанія виклала анімований відеоролик, на якому показано ураження Sky Sonic цілей, що нагадують китайські гіперзвукові балістичні ракети DF-17 і безпілотники WZ-8.

"Успішний захист від гіперзвукових загроз вимагає багатогранного підходу, який передбачає не лише протидію їхній швидкості, але й ефективне відстеження, виявлення і перехоплення їх непередбачуваних траєкторій польоту", – йдеться в заяві Rafael.

Керівництво компанії запевнило, що вони розробили нову технологію, хоча вони не змогли уточнити конкретні аспекти. Також компанія не розповіла про дальність перехоплювача.

Пускова установка Sky Sonic / Фото: скриншот з відео

Не виключено, що проєкт Sky Sonic був анонсований як відповідь у зв'язку з нещодавньою демонстрацією Іраном гіперзвукової ракети Fattah.

Раніше у виданні The New York Times повідомляли, що частина переданої Україні зброї непридатна, а частина оплаченої взагалі не надійшла.

Читайте також: