Кабмін ухвалив важливе рішення для боротьби з «шахедами»: Федоров розповів подробиці

Безпілотник Shahed

Літаки та гелікоптери ЗСУ зможуть оперативніше адаптувати до потреб сучасної війни, що посилить можливості авіації у протидії повітряним загрозам.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, оновлений підхід передбачає суттєве спрощення процедур дообладнання авіаційної техніки. Зокрема, йдеться про можливість швидко встановлювати додаткове озброєння, системи зв’язку, навігації, а також засоби спостереження і виявлення цілей без тривалих погоджень технічної документації.

Ключовою зміною стане скорочення термінів реалізації таких рішень — від ідеї до виконання робіт, тестування та впровадження. Цей процес планують вкласти в один місяць.

Окрім цього, уряд розширив перелік виконавців робіт. Відтепер модернізацію авіаційної техніки зможуть здійснювати не лише виробники обладнання та профільні спеціалісти, а й безпосередньо військові підрозділи, які експлуатують цю техніку.

За словами міністра, такі зміни дозволять швидше реагувати на виклики сучасної війни та ефективніше протидіяти повітряним атакам.

«У технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується. Це рішення посилює захист українського неба», — наголосив Федоров.

