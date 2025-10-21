КАБ / © Associated Press

Російські окупанти почали експериментувати з керованими авіабомбами на реактивній тязі ще в середині літа 2025 року.

Про це повідомив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Radio NV.

За його словами, це — новий етап еволюції російських КАБів, який може суттєво вплинути на тактику війни.

«Їм не вдалося масштабувати цю історію. Дешево, сердито. І, як кажуть фахівці, які вже ознайомилися з першими зразками, різниця у вартості мінімальна. Але дальність — майже 200 км. Це вже може долітати до Дніпра, а іноді й до Полтави», — пояснив Ступак.

Попри те, що нова зброя не є надто дорогою у виробництві, її використання створює значні ризики для глибинних територій України.

Експерт зазначає, що росіяни можуть масштабувати виробництво цих авіабомб, що посилить загрозу для цивільної інфраструктури.

«Якщо це буде масштабовано — загроза стане величезною», — наголосив Ступак.

Одним з ефективних способів протидії таким КАБам є знищення їхніх носіїв — тактичної авіації Росії.

Ступак зазначає, що українським силам необхідно вдосконалювати систему виявлення та знищення літаків-носіїв.

«Нам потрібно щось на кшталт ‘Павутини 2.0’. Але вже для тактичної авіації. Командування розуміє це, але проблема у мобільності літаків: за п’ять хвилин вони можуть змінити позицію на десятки кілометрів. Тому потрібні засідки», — пояснив експерт.

Російські війська продовжують адаптуватися до умов війни, розробляючи нові засоби ураження. Українське командування, за словами Ступака, має концентруватися на випередженні технологічних кроків противника.

Фахівці наголошують: кожна нова модифікація КАБів підвищує важливість системної повітряної оборони та точкових ударів по аеродромах.

Нагадаємо, Покровська громада на Дніпропетровщині живе під фактично безперервними обстрілами — вдень і вночі окупанти атакують селище дронами та КАБами. Як ідеться у сюжеті ТСН, з кожним днем ситуація погіршується: центр розтрощений, магазини масово зачиняються, і місцеві кажуть, що іноді неможливо купити навіть хліба.

Евакуаційники щодня вивозять десятки мешканців, проте сотні людей ще залишаються. Серед них ті, хто, як пані Галина, доглядає покинутих тварин і звик спати в коридорі, чи пан Роман, який намагається заробляти на хліб пересувною коптильнею, розуміючи, що скоро доведеться тікати знову. Інші, як пані Зінаїда та її чоловік, вже втрачали дім у Гуляйполі та трагічно втратили доньку під час обстрілу, тому не мають ані сил, ані бажання евакуюватися знову, навіть живучи у розтрощеній хаті.

Нещодавно ситуація загострилася, коли окупанти прямим влучанням безпілотників знищили останній великий супермаркет, який досі працював, щоб підтримати людей. Тепер на тих, хто залишається, чекає нове випробування: не лише вижити під ударами, але й знайти продукти та зігрітися взимку, оскільки маленькі крамнички також припиняють роботу.