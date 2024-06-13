Канада оголосила чималу порцію військової допомоги Україні: список зброї

Зокрема, до ЗСУ надійдуть тисячі ударних ракет CRV7, яке раніше використовували на винищувачах CF-18.

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення урядом нового пакета військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть ракетні системи, боєприпаси та бронемашини.

Про це Блер заявив 13 червня у Брюсселі, повідомляє "24 канал".

За словами міністра оборони, у новому пакеті допомоги Канада передасть Україні 2 300 ударних ракет CRV7, яке раніше використовували на винищувачах CF-18.

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"Протягом останніх кількох місяців ми проводили випробування цих ракет, щоб переконатися в їхній працездатності після запитів Збройних сил України на це обладнання. І ми продовжуємо випробовувати ще 80 тисяч ракет CRV7", – розповів Блер.

Він додав, що після цих випробувань Канада планує передати Україні ще більше цих ракет.

У пакеті військової допомоги українська армія також отримає боєприпаси та 29 дистанційних систем Nanuk, які надалі можна буде встановити на бронетехніку.

За словами Блера, Україна отримає від Канади 50 бронемашин, чотири з яких вже відправлять цього тижня.

А ще українська армія найближчим часом отримає перші партії безпілотників від Канади.

До слова, ще в лютому 2024 року повідомлялося, що в Міноборони Канади розглядають можливість передавання Україні ракет "повітря-земля" CRV7, які планувалося утилізувати.

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