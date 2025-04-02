Кандидат на найвищу військову посаду США підтримав продовження військової допомоги Україні

Кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн / © Getty Images

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Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Україна повинна надалі отримувати військову допомогу, оскільки російські агресори не збираються закінчувати війну.

Про це генерал Ден Кейн заявив під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США, інформує Bloomberg.

Він наголосив, що попри всі заяви, російський диктатор Путін не збирається закінчувати війну проти України, тому США повинні продовжувати надавати українцям зброю для захисту.

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Крім того, він висловив переконання, що кремлівський диктатор "продовжуватиме війну впродовж 2025 року, попри великі втрати від військових дій", оскільки впевнений, що війна вже на його користь.

Кейн заявив, що Путін "залишається відданим досягненню своїх цілей в Україні, включаючи територіальні надбання і примусовий нейтральний статус України".

Тому, зазначив генерал, українці повинні отримувати зброю від США для свого захисту. За його словами, Америка "повинна зосередитися на тому, які унікальні можливості можуть надати тільки США, тоді як Європа повинна збільшити свою частку підтримки".

Раніше повідомлялося, що Росія відмовилася прийняти пропозиції США щодо припинення війни в Україні в їхньому нинішньому вигляді.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених штатів Дональд Трамп хоче, щоб кремлівський диктатор Путін «уклав угоду» про припинення агресії проти України.