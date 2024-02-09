Карлсон назвав умову, за якої Путін готовий застосувати ядерну зброю

Російський диктатор Володимир Путін не припиняє спроб залякати світ ядерною зброєю. Все для того, щоб не дати українській армії звільнити Крим.

Про це сказав ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон після інтерв'ю з Путіним.

Він каже, що це повинно нібито допомогти Росії утримати окупований півострів. Тому вочевидь Кремль не проти розв'язати для "захисту своєї території" ядерну війну у всьому світі.

"Подобається це комусь, або ні, Путін почне ядерну війну через Крим, якщо буде потрібно", – сказав пропагандист.

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За його словами, Путін розглядає застосування ядерної зброї в Україні, як цілком реальний варіант.

Для росіян у військовій стратегії росіян ядерна зброя – це спосіб здобути перемогу там, де виявилися некомпетентними збройні сили.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю скандальному ексведучому Fox News Такеру Карлсону. Кремлівський диктатор очікувано розповів псевдоісторичну маячню.

Володимир Путін заявив, що поляки змусили Гітлера напасти на них у 1939 року. Звісно, він же так вмовляв їх віддати Польщу. І йому, впевнений глава РФ, більше нічого не залишалося, крім як розпочати Другу світову війну.

Крім того, президент Росії Володимир Путін зганьбився брехнею про батька президента України Володимира Зеленського, назвавши Олександра Зеленського "фронтовиком".

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