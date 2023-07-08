Касетні боєприпаси для ЗСУ: Україна запевнила партнерів, що використовуватиме їх відповідально – Маркарова

Оксана Маркарова наголосила, що рішення про передавання касетних боєприпасів було важливим для України від перших днів повномасштабного вторгнення.

У Києві розуміють застереження щодо застосування касетних боєприпасів, але Збройні сили України будуть використовувати їх відповідально для визволення своїх територій і людей. Україна запевнила партнерів, що використовуватиме касетні боєприпаси дуже відповідально.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявила пані посол України в США Оксана Маркарова.

"Ці спроможності точно нам потрібні. Наші партнери були запевнені нами, що ми, на відміну від ворога, будемо використовувати їх (касетні боєприпаси - ред.) дуже відповідально. Ми розуміємо, що воюємо на власній території, і наші захисники вже не раз показали, що вони можуть визволяти території, села у такий спосіб, що фактично оберігають людей, які перебувають там, під окупацією", - сказала Маркарова.

Вона додала, що Україна розуміє всі чутливі моменти, пов’язані з цим питанням, і дуже вдячна партнерам за рішення надати ці боєприпаси. Посол висловила сподівання, що невдовзі українські "захисники зможуть мати ці такі потрібні спроможності".

Однак, за її словами, жодна спроможність не вирішує сама все на полі бою.

"Наша робота не почалась на цьому і не зупиняється на цьому. Нам все ще потрібні всі наші пріоритети – від ППО до літаків, більше броньованої техніки, і можна дуже довго продовжувати. Тому це постійна робота з нашими партнерами", - наголосила пані посол України в США Маркарова.

Нагадаємо, 7 липня в адміністрації президента США Джо Байдена офіційно підтвердили передавання Україні касетних боєприпасів. Київ узяв на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати ці снаряди.

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